Nintendo annonce la sortie de 3 amiibo Super Mario Bros. Wonder pour le 26 mars 2026

Avec l'annonce de la date de sortie de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, couplée à l'annonce de la fleur cancan, Nintendo décide de terminer sa journée d'annonce avec une autre petite surprise pour les collectionneurs : une nouvelle gamme d'amiibo Mario Bros. Wonder. Ce sont en tout 3 nouveaux amiibo qui seront proposés dans les étals à partir du 26 mars 2026, soit le même jour que la sortie du jeu :

amiibo Mario éléphant

amiibo Poplon et prince Florian

amiibo Capitaine Toad et fleur cancan

Quant aux fonctionnalités offertes par ces nouveaux amiibo... et bien aucune information pour le moment de la part de Nintendo (à croire que certains n'utilisent ces figurines que comme des décorations...)