Nintendo Switch 2 : un Noël décevant et des ventes en baisse en Europe et aux Etats-Unis

La Nintendo SWITCH 2 est sortie en juin dernier et son succès a été fulgurant; Quatre mois plus tard, la nouvelle console pouvait se targuer de plus de 10 millions de ventes dans le monde (au 30 septembre 2025 ).

Cependant, alors que la Switch 2 vient de passer son premier Noël, le bilan s'annonce finalement plus mitigé.

Si on en croit The Game Business, les ventes de Nintendo SWITCH 2 pour les fêtes ont été décevantes, en Occident du moins.

Aux Etats-Unis, les ventes de Nintendo SWITCH 2 auraient chuté de p rès de 35% durant la période incluant Thanksgiving et Noël. Une vraie contre-performance qui s'inscrit cependant dans une tendance globale- les ventes de consoles ayant connue aux Etats-Unis leur "pire mois de novembre depuis 1995 " selon le cabinet d'étude Circana.

Et en Europe, à priori, c'est guère mieux.

Au Royaume-Uni, les ventes de Nintendo SWITCH 2 durant les deux derniers mois de l'année ont été inférieures de 16% comparées à celles de la première Switch sur la même période en 2017 . Et si c'est évidement décevant, on peut se demander si la nouvelle console n'a pas subi la concurrence de l'ancienne, puisqu'en incluant les ventes de la Switch 1 (toujours sur la même période) les ventes de consoles Nintendo ont malgré tout bondi de 7% au Royaume-Uni !

Pas de quoi pavoiser pour autant surtout qu'il semblerait que les ventes de Nintendo SWITCH 2 durant les fêtes ont été plus fortes au Royaume-Uni qu'en France, pourtant un marché clé, traditionnellement favorable aux consoles de Nintendo.

Dans l'hexagone, les ventes de Nintendo SWITCH 2 seraient d'ailleurs inférieures de près de 30% à celles de la Switch 1 durant sa première année ... Un signe plutôt inquiétant pour Nintendo surtout que, globalement, tous les principaux marchés européens ont connu un ralentissement des ventes de Switch 2 durant les fêtes.

Cependant, Nintendo serait malgré tout content du travail accompli mettant en avant un contexte économique difficile, des prix plus élevés que ceux de la Switch 1 et l'absence de titres majeurs...

Par ailleurs, le contraste avec les ventes de la nouvelle console au Japon est assez saississant puisqu'en comparant la première année de la Switch 2 et de la Switch 1, on note une hausse de 11% des ventes pour la nouvelle console (sur moins de mois, la Switch 2 étant sortie en juin , la Switch 1, en mars ).

Malgré tout, même au Japon, la Switch 2 a subi un (léger) ralentissement des ventes pour les fêtes et à l'arrivée, sur les neuf dernières semaines de l'année , elle fait un peu moins bien que sa grande soeur avec 1,32 million de consoles vendues (selon Famitsu) contre 1,39 million pour la Switch 1. C'est un peu en dessous (-5%) mais ça reste très bon, surtout comparé au marché occidental.

Il faut noter que le Japon bénéficiait d'une version moins chère de la Switch 2 (plus ou moins 290€ ) et de titres de fin d'année peut-être plus adaptés au marché comme Kirby Air Riders qui s'est déjà vendu au Japon à plus de 420 000 exemplaires (uniquement en version boïte).

Alors que peut-on en déduire ? En neuf ans, le monde a bien changé et il est difficile de comparer 2017 à 2026. Le contexte est très différent.

Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que pour sa première année,la Switch 1 avait pu compter sur The Legend of Zelda Breath of The Wild et Super Mario Odyssey; des titres majeurs qui n'ont pas vraiment eu d'équivalent sur Switch 2. Et pour le moment, malgré quelques annonces de titres comme Pokémon Pokopia ou Yoshi and the Mysterious Book, et des versions augmentées de jeux Switch 1 comme Super Mario Bros.WONDER + Rendez-vous au parc Bellabel, la console manque toujours de titres en capacité de justifier son achat (et le passage de la Switch 1 à la Switch 2), en tout cas pour le grand public.

En même temps, la Switch est en quelque sorte désormais une plateforme perpetuelle, à la manière des iPhone d'Apple, et il faut peut-être regarder ses ventes dans sa globalité et observer la dynamique de ses joueurs.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

