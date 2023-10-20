La Fleur cancan de Super Mario Bros. Wonder dans votre maison à partir du 12 mars 2026

Màj 22h38 : La Fleur cancan a enfin son prix officiel. la boutique My Nintendo Store a listé l'article au prix de 29,90€.

[News Originale]

Elle vous a amusé, voire peut-être agacé, mais une chose est sûre : la fleur cancan a eu son petit effet sur les joueurs de Super Mario Bros. Wonder. Au point que Nintendo va commercialiser une figurine parlante de cette flore locale si particulière. Si nous ignorons encore son prix de lancement, nous savons en revanche que cette dernière sera disponible à partir du 12 mars 2026 . Côté fonctionnalités, la fleur cancan pourra diffuser une anecdote deux fois par heure, proposer des messages préprogrammés en fonction de l’heure de la journée, commenter la température ambiante et même jouer de la musique.

Un accessoire aux fonctionnalités sympathiques, sans plus… mais donc indispensable pour les fans de la licence Super Mario Bros.. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Source : Nintendo