KIRBY AIR RIDERS DIRECT 2 : Démo, Histoire, nouveaux modes délirants, nouveaux amiibo... Tout ce qu'il faut retenir

Masahiro Sakurai présente ce jour, un second KIRBY AIR RIDERS DIRECT (à voir et revoir ICI)

Retrouvez ici toutes les infos à retenir :

Pour rappel, Kirby Air Riders sortira le 20 novembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. Pour en savoir plus sur le jeu, lire notre preview exclusive.

Retrouvez ci-dessous plus d'informations partagées par M. Sakurai sur les nouvelles fonctionnalités et détails que vous pourrez découvrir à la sortie du jeu*2 :

Top Ride : ce mode qui a fait son apparition dans Kirby Air Ride propose des courses effrénées en vue de dessus et inclut des circuits qui s'inspirent de ceux du mode Air Ride. Tout comme dans les autres modes du jeu, vous pouvez choisir votre rider et bolide indépendamment. Vous pouvez y effectuer des Toupies et des Pressions, et utiliser des pouvoirs tels que Flash, qui vous fera bénéficier d'une accélération littéralement électrisante... qui donnera un choc aux rivaux que vous touchez. Des objets exclusifs à ce mode pourront vous aider à prendre l'avantage sur vos adversaires, comme Badabombe, Dérapage de feu et Fête foreuse, pour ne citer que ceux-ci. Top Ride permet de jouer à huit en ligne, ou à quatre*2 (plus quatre joueurs ORDIs) en local avec une seule console.



Road Trip : lors de la présentation, Masahiro Sakurai a dévoilé le nouveau mode Road Trip. Prenez la route et relevez des défis divers et variés tirés des modes Air Ride, City Trial et Top Ride, dont des combats, des courses et des événements, tout en obtenant de nouveaux bolides et objets à utiliser entre deux défis. Mais Road Trip est loin d'être une simple balade. Ce mode histoire raconte la raison pour laquelle Kirby, le Roi DaDiDou, Bandana Waddle Dee, Starman et les autres riders s'embarquent dans leur aventure.



Foyer : dans Kirby Air Riders, vous pouvez désormais inviter vos proches en ligne dans un espace dédié : le foyer*1 *3. Dans le foyer, les joueurs et joueuses peuvent se déplacer librement sous forme de rider, interagir, organiser des matchs ou encore jouer aux modes qui leur plaisent. Plusieurs matchs peuvent avoir lieu simultanément dans un même foyer. Il est aussi possible de changer la musique, d'envoyer des répliques et de prendre la pose en combinant les mouvements des deux sticks.



Multibolide : la présentation s'est penchée plus en détail dans le mode Air Ride et a dévoilé un nouveau type de courses nommé Multibolide. Le principe consiste à sélectionner autant de bolides qu'il y a de tours avant le départ, le bolide changeant automatiquement après chaque tour. Associez les riders et bolides de votre choix et profitez-en pour essayer des combinaisons inhabituelles. Vous pouvez même vous relayer à plusieurs en local, la manette faisant office de bâton de relai.



Étoile métamorphe : l'Étoile métamorphe combine bolide de type étoile taillé pour le vol et bolide de type moto taillé pour la route, et fait partie des nouveaux bolides disponibles dans Kirby Air Riders. Inclinez rapidement le stick gauche d'un côté à l'autre pour changer de type de bolide et maintenir la pression sur vos rivaux.



Grille de missions : les grilles de missions*1 *3 de Kirby Air Ride sont également de retour. Les cases des grilles se remplissent à mesure de vos accomplissements en jeu. Plus vous accomplissez d'objectifs, plus vous pouvez débloquer de récompenses en jeu. Cinq grilles de missions dédiées à Air Ride, Top Ride, City Trial, Road Trip et au jeu en ligne sont disponibles. Vous pouvez aussi sélectionner une case non complétée adjacente à une case complétée pour relever son défi, et toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez tenter votre chance immédiatement. Aucun rider ni bolide n'étant verrouillé derrière la grille dédiée au jeu en ligne, libre à vous de faire l'impasse dessus. Vous pouvez commencer à remplir les grilles de missions dès le début du jeu.



amiibo : de nouveaux amiibo*4 Kirby Air Riders plus grands que les amiibo standard ont été dévoilés lors de la présentation. M. Sakurai a mis sur la table les amiibo Meta Knight et Étoile obscure, Roi DaDiDou et Étoile tank ainsi que Chef Kawasaki et Étoile hop. Les riders et bolides de ces amiibo peuvent eux aussi être interchangés. Tous les amiibo Kirby Air Riders sont formés d'un rider attaché magnétiquement à son bolide, et vous pouvez permuter les riders et bolides afin de créer la combinaison de votre choix et la faire apparaître en jeu. Vous pourrez entraîner votre amiibo en tant que rider FIG et lui faire accumuler de l'expérience.



Les dates de sortie de ces amiibo ont aussi été annoncées :

Meta Knight et Étoile obscure : 5 mars 2026

Roi DaDiDou et Étoile tank : courant 2026

Chef Kawasaki et Étoile hop : courant 2026



Encore plus de contenu : La présentation a annoncé le retour des neuf circuits Air Ride du titre précédent, de Prairie Fantaisie jusqu'à Courbure Nébula, portant le nombre total de circuits à 18. Des détails ont ensuite été révélés sur un objet offensif inauguré dans City Trial : le Méga canon. M. Sakurai est aussi revenu sur les Stades pour évoquer les combats de boss, et en particulier l'arrivée d'un adversaire exclusif à ce mode. Il s'agit de Robo DaDiDou, un boss capable d'alterner entre le mode DaDiDou et le mode bolide. De retour également, les pouvoirs ainsi que la possibilité de rassembler des pièces de bolides légendaires qui permettent de former le Dragoon et l'Hydra.

Le directeur du jeu a aussi évoqué de nouvelles fonctionnalités multijoueur en ligne de Kirby Air Riders qui permettront aux joueurs et joueuses de partager leur expérience de jeu avec leurs proches :

Niveau de victoire : Kirby Air Riders intègre un système de classe ainsi qu'un nouveau classement, le niveau de victoire*3. Plutôt que de représenter votre classe par une lettre, un système de couleurs est utilisé. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel indiquent votre classe et permettent de vous faire affronter des adversaires de niveau similaire en ligne. Lorsque votre classe s'améliore, certains changements peuvent survenir plus fréquemment dans City Trial, donc gardez l'œil ouvert. Un niveau de victoire basé sur votre total de victoires vous est attribué pour chaque mode multijoueur en ligne. Le niveau de victoire est indépendant de votre classe, mais plus vous jouez, plus il est susceptible d'augmenter. Votre niveau de victoire figure sur votre permis.



Permis : votre aventure multijoueur en ligne démarre par la création d'un permis*3. Le permis permet d'identifier les différentes personnes présentes dans un foyer, et vous le partagez avec vos adversaires en ligne. Vous avez la possibilité de le personnaliser avec des effets de brillance et des autocollants, et d'y ajouter le surnom de votre choix en associant deux termes.



Matchs par équipes : vous pouvez jouer ensemble à 16*2 dans City Trial, et en Match par équipe*3, les joueurs peuvent former deux équipes de huit. Les pièces de bolides légendaires sont partagées par toute l'équipe, et lorsque le bolide est formé, il revient à qui a trouvé la dernière pièce. Lorsque 10 adversaires ou plus s'affrontent, vous êtes répartis dans deux stades de fin identiques dans lesquels les équipes combattent pour obtenir le meilleur score cumulé.



Améliorez vos compétences : Air Ride et Top Ride incluent chacun un mode Contre-la-montre en solo, dans lequel le but consiste à établir ou battre ses propres records en un nombre de tours donné. Vous y trouverez aussi un mode Essai libre dans lequel vous pouvez vous entraîner ou établir votre record perso sur un seul tour, sans adversaires et sans pression. Vous pouvez en profiter pour explorer Skaïa sans aucun obstacle ni limite de temps dans City Trial.



Une sélection étendue : de nouveaux personnages qui apparaissent dans Kirby Air Riders en tant que riders jouables ont été révélés. La sélection inclut Taranza l'astucieuse arachnide, ainsi que l'inséparable duo Lololo & Lalala, et bien d'autres encore.



Les options de personnalisation de Kirby Air Riders ont été abordées en détail, dont la décoration de vos bolides, les garages ou encore la musique.

Miles : pour obtenir les accessoires personnalisables, un seul moyen : les Miles. Les miles s'accumulent en jouant. En d'autres termes, plus vous jouez, plus vous en accumulez. Cette monnaie du jeu peut être utilisée à la Foire aux Miles, un magasin dans lequel vous pouvez acheter des bolides et de quoi les décorer, des accessoires pour vos riders, des décos pour votre permis ou encore des musiques.



Mon bolide : plus vous jouez, et plus vous pouvez enrichir votre collection de bolides, acheter des articles à la Foire aux Miles et remplir vos grilles de missions, pour ensuite décorer vos bolides avec des décalcos, des accessoires et des effets dans Mon bolide. Vous pouvez ensuite proposer vos créations personnalisées à la vente dans le marché en ligne « Bolide-à-brac », et y acheter les bolides personnalisés par d'autres joueurs. Plus votre bolide a de succès, plus son prix augmente. Et pas d'inquiétude, les bolides vendus ne sont pas perdus. Et si vous souhaitez rassembler les bolides décorés par vos soins dans un lieu dédié, vous avez la possibilité de créer un garage où les ranger. Invitez les riders qui se trouvent dans le foyer à les admirer.



Bonbecs : une collection de bonbecs en forme de bolides fait son apparition dans Kirby Air Riders. Ces bonbecs reproduisent la forme du bolide des vos rivaux, et vous en obtenez un pour chaque rival que vous battez. Amusez-vous avec, lancez-les, ou encore éparpillez ces trophées qui symbolisent tous les adversaires que vous avez vaincus.



Ma musique : Masahiro Sakurai a réservé une mention spéciale aux compositeurs de la bande-son du jeu, Shogo Sakai et Noriyuki Iwadare, qui ont travaillé respectivement sur Kirby Air Ride et la série Super Smash Bros. À l'instar de Super Smash Bros. Ultimate, une option Ma musique est disponible dans Kirby Air Riders afin de pouvoir sélectionner les mélodies que vous souhaitez écouter en explorant Skaïa dans City Trial, avec à la clé des musiques issues de toute la série Kirby, des pistes bonus et même des pistes cachées. De nouvelles musiques sont disponibles dès aujourd'hui dans l'application mobile Nintendo Music*5.



Les abonnés Nintendo Switch Online*1 peuvent essayer le jeu avant sa sortie à l'occasion de Kirby Air Riders: Global Test Ride. Cette démo événement en ligne aura lieu les 8 et 9 novembre ainsi que les 15 et 16 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.



8 novembre, 09:00 – 15:00

9 novembre, 01:00 – 07:00

9 novembre, 16:00 – 22:00



15 novembre, 09:00 – 15:00

16 novembre, 01:00 – 07:00

16 novembre, 16:00 – 22:00



Le Global Test Ride offrira la possibilité d'essayer les modes Leçon, Air Ride et City Trial. Les circuits Bocage Floria, Chemins aquatiques et Chutes du mont Roux seront disponibles dans Air Ride. Il sera également possible de créer votre propre foyer, d'inviter vos proches à jouer à City Trial ou d'affronter des adversaires du monde entier. Un foyer pourra accueillir jusqu'à 16 personnes dans le Global Test Ride, et jusqu'à 32 dans le jeu complet.

Le logiciel du Global Test Ride pourra être téléchargé depuis le Nintendo eShop à partir du vendredi 7 novembre dans l'après-midi. Le mode Leçons est aussi jouable avant et en dehors des sessions de l'événement.

Une console Nintendo Switch 2, une connexion Internet et un abonnement Nintendo Switch Online sont nécessaires pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités du Kirby Air Riders: Global Test Ride. Un abonnement Nintendo Switch Online n'est cependant pas nécessaire pour accéder aux modes Leçons et Air Ride.

Si vous précommandez la version numérique de Kirby Air Riders depuis le Nintendo eShop, vous recevrez un accessoire qui pourra être porté par vos riders durant le Global Test Ride. L'accessoire ne peut pas être transféré vers le jeu complet.

Au cours du second Kirby Air Riders Direct 2 d'aujourd'hui, le directeur du jeu Masahiro Sakurai a révélé de nouveaux détails sur le jeu avant sa sortie le 20 novembre, dont le mode Road Trip inédit, un aperçu détaillé des options multijoueur, de nouveaux amiibo, des détails sur l'événement Global Test Ride qui aura lieu avant le lancement du jeu, et bien plus encore.