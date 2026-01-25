Nintendo Direct spécial : toutes les infos et une date de sortie pour Tomodachi Life : Une vie de rêve

Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour nous présenter Tomodachi Life : Une vie de rêve qui arrive ce printemps sur Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous toutes les infos à retenir de ce drôle de jeu, suite du phénomène Tomodachi Life sorti en 2014 sur 3DS.

Des Mii entièrement personnalisables : dans Tomodachi Life : Une vie de rêve, vous pouvez personnaliser vos Mii de A à Z et les créer à l'image de vos proches, de vos idoles, ou encore laisser libre cours à votre imagination. L'expérience de jeu peut varier en fonction des Mii que vous faites vivre sur votre île, alors n'hésitez pas à ajouter des habitants aussi uniques que différents et observez ce qui se passe lorsqu'ils coexistent.

Différentes manières de créer des Mii : pour donner vie à vos Mii, deux méthodes sont possibles : choisissez « Avec des indications » pour répondre à des questions sur leur apparence, ou « de A à Z » pour définir la forme du visage, les cheveux, les yeux, et d'autres éléments encore. De nombreux éléments de personnalisation du visage s'offrent à vous, dont certains font leur apparition pour la première fois dans ce titre, et avec les nouvelles options de maquillage, vous pouvez créer des Mii plus imaginatifs que jamais. Choisissez ensuite un nom pour votre Mii, définissez sa taille, sa corpulence, son genre, sa voix et certains traits de sa personnalité, comme son excentricité et son énergie.

Aidez les habitants à tisser des liens : lorsqu'ils débarquent sur l'île, les Mii auront besoin de trouver leurs marques. Vous pouvez par exemple leur donner un coup de pouce pour faire connaissance avec d'autres Mii. Placez des Mii côte à côte et ils pourraient bien se mettre à discuter de ce qu'ils aiment manger, ou encore se trouver une passion commune pour les films d'horreur. Après avoir brisé la glace, les Mii pourront continuer à interagir sans que vous ayez besoin d'intervenir. Vous pouvez également organiser des colocations avec jusqu'à huit Mii, et observer l'évolution de leurs relations lorsqu'ils vivent ensemble. Lorsque plusieurs Mii cohabitent sous le même toit, on peut s'attendre aux péripéties les plus improbables.

Visitez les magasins et les autres structures de l'île : aidez les Mii à découvrir les aliments qu'ils aiment et toutes sortes de curiosités culinaires à la supérette ; sélectionnez des tenues parmi tout un choix de looks qui vont du plus basique au plus extravagant à la boutique de vêtements ; décorez les chambres et les intérieurs dans toutes sortes de styles grâce à la boutique de déco (vous y trouverez même de quoi faire le bonheur de Mii qui rêvent de dormir dans une forêt enchantée ou dans une bibliothèque) ; faites vos emplettes au stand du marché, où la sélection change au cours de la journée ; embellissez votre île avec les articles de décoration disponibles dans le centre d'urbanisme ; retrouvez les scoops et les dernières nouvelles en date à la station télé ; réalisez des clichés spectaculaires avec vos Mii au studio photo ; et plus encore.

L'atelier de création : vous pouvez réaliser toutes sortes de choses uniques qui ne manqueront pas d'apporter encore plus d'originalité à votre île dans le studio de création. Créez des animaux, concoctez des boissons personnalisées, concevez l'émission télé préférée d'un de vos Mii, élaborez des vêtements... particuliers, dessinez des façades et des dalles pour le sol, ou encore créez des objets originaux pour votre île en laissant libre cours à votre imagination.

Votre île, votre vision : transformez le paysage de votre île en y installant des arbres, toutes sortes de plantes, des bancs, des distributeurs automatiques, des châteaux gonflables et bien plus encore. Vous pouvez déplacer les maisons et les boutiques, modeler l'île en ajoutant des parcelles de terrain ou encore suivre les suggestions et les préférences personnelles des Mii.

Encore plus de possibilités de personnalisation : attribuez des petites manies à vos Mii qui feront ressortir encore davantage leur individualité, comme prendre la pose, manger d'une manière particulière ou avoir le sommeil agité, pour ne citer que quelques exemples. Vous pouvez également leur attribuer des expressions qui pourront venir pimenter leurs conversations. Attribuez à chaque Mii des petites manies qui lui correspondent.

Tomodachi Life : Une vie de rêve est attendu le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 sachant qu'il sera évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.

