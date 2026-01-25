Nintendo Switch
Tomodachi Life : Une vie de rêve : Nintendo Direct spécial à voir et revoir
Par rifraff - Il y a 9 heures
En attendant un "grand" Nintendo DIRECT qui pourrait arriver le mois prochain, Nintendo continue à présenter les jeux déjà annoncé grâce à des petits Nintendo Direct dédiés.
Ainsi, aujourd'hui, c'est au tour de Tomodachi Life : Une vie de rêve d'y avoir droit. Retrouvez ce Nitnendo Direct sur cette page. Toutes les infos à retenir seront à retrouver ICI dans notre news spéciale.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
