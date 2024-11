Nintendo Direct spécial pour présenter la zone Donkey Kong Country du Super Nintendo World à voir aujourd'hui

Vous attendez l'annonce de la Nintendo SWITCH 2 ? A priori, il va falloir encore patienter... Mais pas de panique, Nintendo a toujours plein d'annonces à faire.

Ainsi, aujourd'hui, un Nintendo Direct spécial Super Nintendo World devrait nous en apprendre plus sur la zone Donkey Kong Country qui s'apprête à ouvrir ses portes dans le parc japonais. Pour l'instant, Nintendo France n'a pas relayé l'information, au contraire de Nintendo of America... En même temps, l'inauguration du second Super Nintendo World incluant une zone DK est prévue en mai prochain à Orlando, en Floride.

Quoiqu'il en soit, le Nintendo Direct devrait au moins être sous-titré en anglais et il est probable qu'il faudra attendre un jour ou deux pour avoir droit à une traduction en français, sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Pour autant, nous serons au rendez-vous, aujourd'hui à 23 heures (heure de Paris) et on vous fera un petit debrief dans la foulée, comme on l'avait fait pour le Direct consacré au Nintendo Museum.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Super Mario et Donkey Kong réunis dans un jeu 3D en monde ouvert géant pour le lancement de la SWITCH 2

