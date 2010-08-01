My Mario : une application gratuite pour mobile et Switch et une gamme de jouets Mario pour les enfants débarquent en France - Tous les détails

Disponible depuis plusieurs mois au Japon, la gamme My Mario s'apprête à faire son entrée en Europe et notamment, en France.

Au programme : une collection de produits, de jeux et d’expériences à destination des jeunes enfants et de leurs parents, mettant en avant des personnages du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi. La collection My Mario sera lancée sur le My Nintendo Store le 19 février prochain. Notez que certains produits My Mario se retrouveront aussi dans différents magasins un peu plus tard cette année .

Parmi les nombreux articles de la gamme, un livre cartonné Mario et un ensemble de bloc en bois dont les personnages (en bois) peuvent aussi servir d'amiibo (voir ici)

My Mario, c'est aussi une application gratuite téléchargeable sur mobile et sur les console Switch regroupant tout un tas de petites activités ludiques et interactive ainsi que les courts métrages "It's me Mario" en stop-motion.

Pour plus de détails retrouvez ci-dessous, la présentation officielle de My Mario

Les produits de la gamme My Mario qui seront disponibles en Europe à partir du 19 février sont les suivants : Deux jeux de blocs en bois mettant en scène Mario et des éléments emblématiques de la série Super Mario : un ensemble de Blocs en bois « Mario » 3 pièces et un ensemble de Blocs en bois « Mario et ses amis » 30 pièces.

Une appli1 gratuite Bonjour Mario ! pour appareils connectés et Nintendo Switch qui permet aux enfants et aux grands qui s’en occupent d’interagir de manière intuitive et ludique avec Mario. Cette appli sera disponible sur l’App Store Apple et Google Play dès le 19 février, et en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (également jouable sur Nintendo Switch 2 via le Nintendo eShop le 19 février également.

Une série de courts métrages My Mario en stop-motion intitulée « It’s Me, Mario! », disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube française officielle.

Des peluches Simba avec notamment des hochets amusants et une adorable peluche Mario. La gamme My Mario s’enrichira prochainement de nouveaux articles en Europe, dont : Une collection de vêtements pour bébés et tout-petits.

La collection TOMY Toomies My Mario dynamisera l’heure du bain avec des jouets de bain et des pistolets à eau inspirés des personnages emblématiques de la franchise Super Mario.

Un livre cartonné interactif Bonjour Mario !

Pour rappel, My Mario sera lancé en Europe le 19 février 2026 .

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Et toujours :