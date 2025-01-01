My Mario - La mini-série s'offre une nouvelle vidéo

Nintendo continue sa lancée dans le monde du 7ème art avec sa série en stop motion My Mario. En ce mois de décembre, notre plombier favoris s'offre une partie de cache-cache avec ses compères Toad et Yoshi. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.

Les fans de tous âges peuvent profiter de cette série de courts-métrages en stop motion mettant en scène Mario et ses amis, issus de la gamme de produits My Mario.

My Mario est une collection de produits conçus pour que les jeunes enfants et leurs parents puissent en profiter ensemble !

Certains produits My Mario seront lancés aux États-Unis en 2026…