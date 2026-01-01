Nintendo réfute d'avoir utilisé l'IA générative pour sa promo de My Mario

On le sait, on est aux premières heures d'une véritable révolution qui risque de totalement modifier les médias, le cinéma, les jeux vidéo et l'art en général- et pas que. D'ici peu, chacun pourra, par exemple, faire son propre film Alien avec, pourquoi pas, Marilyn Monroe et Edith Piaf ou encore créer le Mario Kart de ses rêves.

Bon, on en n'est encore très loin. Pour le moment, les vidéos créées par l'IA générative sont assez moches et les contenus qui l'utilisent se font repérer assez facilement. Mais tout va très vite. Disney a signé un partenariat avec OpenAI et de nombreux géants de l'industrie du divertissement s'y engouffrent plus ou moins franchement.

Malgré tout, l'IA générative dans l'art reste très controversée. Ainsi, lorsque Nintendo publie des images pour promouvoir sa gamme My Mario et qu'un détail en particulier semble indiquer une utilisation de l'IA générative, la communauté s'enflamme.

Le détail qui a mis la "pouce" à l'oreille est précisément un pouce démeusurément tordu d'une maman jouant avec son bébé. Sur le forum ResetEra, beaucoup de joueurs n'ont aucun aucun doute quant à l'utilisation de l'IA générative même si certains veulent croire que cette décision a été prise sans l'aval de Nintendo Japon...

Cependant, contacté par le site Nintendo Life, Nintendo a contesté ces allegations en affirmant que l'IA n'avait été utilisée sur aucune image promo de My Mario. Par ailleurs, une des mannequins ayant participé au shooting, Brittoni O'myah Sinclair (mais qui n'est pas la femme désormais passée à la poucetérité) a assuré sur Instagram, que ce n'était pas de l'IA.

Alors IA ou pas IA ? Chacun se fera son avis et en attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaires.

Introducing My Mario, a collection of products, games, and experiences inspired by Mario and his Mushroom Kingdom friends, designed for young children and their parents. Select My Mario products will be available at Nintendo NEW YORK and Nintendo SAN FRANCISCO on Feb 19. pic.twitter.com/Dazl6sHLM9 — Nintendo NY | SAN FRANCISCO (@NintendoStoreUS) January 8, 2026

Source : Nintendolife