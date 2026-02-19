Bonjour Mario! : L'application gratuite pour les jeunes enfants est disponible sur smartphones, tablettes et Nintendo Switch - Tous les détails

La gamme My Mario débarque aujourd'hui en Europe et notamment, en France sur le store de Nintendo mais aussi dans de nombreuses enseignes.

Au programme, des jouets en bois, des livres et des vêtements pour enfants et tout un tas d'articles à la gloire de Mario pour les petits. Vous pouvez jeter un oeil au catalogue ICI.

Au même moment, vous pouvez désormais télécharger l'application gratuite Bonjour Mario ! disponible sur mobiles mais aussi sur Nintendo Switch

Pour rappel, Bonjour Mario ! est une petite application pour les jeunes enfants, histoire de les familiariser avec l'univers de mario et des consoles...

Retrouvez ci-dessous une rpésentation de Bonjour Mario !

Mario est prêt à jouer ! Amusez-vous avec vos enfants à toucher le visage de Mario dans « Bonjour Mario ! » sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Jouez avec le visage de Mario Touchez le visage de Mario, tirez dessus, faites-le tourner et regardez comment il réagit ! Quelle tête va-t-il faire ? Vous pouvez aussi toucher le bloc ? en haut à gauche de l'écran et sélectionner des icônes pour ajouter des objets comme des super champignons, des super étoiles, des tuyaux et même des ennemis. Coucou ! Touchez l'icône la plus à gauche dans le menu pour jouer à faire coucou avec Mario. De temps en temps, un Boo pourrait aussi apparaître... Bonne nuit Mario ! Après avoir joué quelque temps avec vous, Mario sera fatigué et s'endormira. Vous ne pouvez pas jouer avec lui pendant qu'il dort, c'est l'occasion pour les enfants de faire eux aussi une pause. (Cette fonction peut être désactivée en touchant l'icône en forme de rouage en haut à droite de l'écran au démarrage de l'application.) Jeu hors ligne Une fois l'application téléchargée, plus besoin de connexion Internet pour jouer ! My Mario « Bonjour Mario ! » fait partie de la série My Mario, une sélection d'articles physiques et numériques conçus pour que jeunes enfants et parents s'amusent ensemble.

Bonjour Mario ! est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur l'eShop mais aussi sur iOS et Android. Retrouvez tous les articles de la gamme My Mario sur le site officiel de Nintendo.

