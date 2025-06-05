Nintendo SWITCH 2 : déjà plus de 17 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier.

Ainsi, on apprend qu'au 31 décembre 2025 , la Nintendo SWITCH 2 s'est écoulée à 1 7,37 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie le 5 juin 2025 .

Nintendo précise que la console a connu "la croissance la plus rapide jamais enregistrée" , faisant bien mieux à ce niveau-là que la Nintendo Switch 1 et estime donc que c'est "un bon départ".

Tout d'abord, parlons des ventes de la Nintendo Switch 2, lancée en juin 2025. • Ce graphique montre les ventes cumulées de la Nintendo Switch 2 après son lancement par rapport à celles de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch 2 a été achetée par de nombreux consommateurs à travers le monde, avec des ventes cumulées dépassant les 15 millions d'unités au cours des six mois qui ont suivi son lancement. • Comme le montre la ligne rouge sur le graphique, son adoption connaît la croissance la plus rapide jamais enregistrée (*voir note), dépassant largement celle de la Nintendo Switch. • Nous pensons avoir pris un bon départ. Remarque : la plateforme de jeux vidéo dédiée la plus vendue jamais commercialisée par Nintendo à ce jour.

Les ventes désignent les ventes aux consommateurs individuels. Outre les unités vendues par les détaillants, ce chiffre inclut également les unités vendues aux consommateurs individuels via les sites Web de vente directe de Nintendo.

Source : Nintendo