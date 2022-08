Liste des 55 jeux Nintendo Switch vendus à plus d'un million d'exemplaires dans le monde

La Nintendo Switch continue sa fulgurante ascension. Au 30 juin dernier , la console hybride de Nintendo comptait près de 111, 08 millions d'exemplaires dans le monde et cela en à peine 5 ans, lui permettant de surpasser les ventes totales de Wii ( 101, 63 millions. ) A l'occasion de la publication du livre blanc de la CESA (pour Computer Entertainment Supplier's Association) on découvre tout un tas de chiffres liés à la vente de jeux vidéo au Japon et dans le monde. L'occasion d'obtenir la liste des 55 titres million-sellers de la Nintendo Switch et de découvrir les chiffres de ventes de certains titres comme Splatoon 2 ou Bayonetta 2

Chiffres de ventes d'une poignée de jeux Nintendo Switch (sélectionnés par Perfectly-Nintendo)

- Splatoon 2 : 13,13 millions d'unités - Super Mario 3D All-Stars 9,07 millions d'unités - Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 8,85 millions d'unités - Super Mario Maker 2 : 7,89 millions d'unités - The Legend Zelda : Link's Awakening : 6,08 millions d'unités - Mario Tennis Aces : 4,28 millions d'unités (+620 000 unités depuis décembre 2020) - Donkey Kong Country : Tropical Freeze : 4,12 millions d'unités (+700 000 unités depuis décembre 2020) - 51 Worldwide Games : 4,00 millions d'unités - Kirby Stars Allies : 3,98 millions d'unités (+560 000 unités depuis décembre 2020) - Fire Emblem: Three Houses : 3,82 millions d'unités (+420 000 unités depuis décembre 2020) - 1-2-Switch : 3,63 millions d'unités (+180 000 unités depuis décembre 2020) - Paper Mario : The Origami King : 3,34 millions d'unités - Yoshi's Crafted World : 3,01 millions d'unités (+450 000 unités depuis décembre 2020) - Arms : 2,66 millions d'unités (+100 000 unités depuis décembre 2020) - Xenoblade Chronicles 2 : 2,44 millions d'unités (+270 000 unités depuis décembre 2020) - Mario Golf : Super Rush 2,26 millions d'unités - Pikmin 3 Deluxe : 2,23 millions d'unités - Captain Toad : Treasure Tracker : 2,13 millions d'unités (+460 000 unités depuis décembre 2020) - Octopath Traveler (hors Japon) : 1,90 million d'unités - Pokémon Mystery Dungeon : Equipe de Secours DX : 1,89 million d'unités (+290 000 unités depuis décembre 2020) - Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : 1,68 million d'unités - Miitopia : 1,63 million d'unités - Mario Kart Live : Home Circuit Mario Set / Luigi Set : 1,58 million d'unités - MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 : The Black Order : 1,50 million d'unités (+190 000 unités depuis décembre 2020) - Nintendo Labo Toy-Con 01 : Multi-Kit : 1,42 millions d'unités - Astral Chain : 1,28 million d'unités (+70 000 unités depuis décembre 2020) - Cérébrale Academy : Bataille de Méninge : 1,28 million d'unités - Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima 1,20 million d'unités (+150 000 unités depuis décembre 2020 ) ) - Bayonetta 2 : 1,04 million d'unités

Crédits Image Pierre485

Chiffres de ventes de quelques jeux tiers sur Nintendo Switch (sélectionnés par Perfectly-Nintendo):

- Dragonball Fighter Z : 2,01 millions d'unités

- Dragonball Xenoverse 2 : 1,55 million d'unités

- Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy : 1,26 million d'unités

