La Nintendo Switch 1 est officiellement la console Nintendo la plus vendue au monde

A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour les ventes de ses consoles, à commencer par celles de la première Nintendo Switch.

Au 30 septembre dernier , la console affichait des ventes de 154,01 millions d'exemplaires , la plaçant juste derrière la NDS en terme de console Nintendo la plus vendue au monde.

Trois mois plus tard, avec plus d' 1,3 million supplémentaires , la Nintendo Switch franchit une étape et surpasse la NDS.

Avec 155,37 millions d'unités , la Nintendo Switch devient la console Nintendo la plus vendue au monde. Nintendo note que le passage de la Switch à la Switch 2 n'a pas provoqué d'interruption et que Nintendo peut compter sur une base de joueurs solides qui continue de jouer sur la première Switch. Reste à voir si les ventes de la console continueront d'augmenter au fil des mois et si elle finira par briser le record de la PS2...

• Le graphique de gauche montre les volumes de ventes cumulés des autres consoles Nintendo. Au troisième trimestre, les ventes cumulées de la Nintendo Switch ont dépassé celles de la Nintendo DS, atteignant le volume de ventes le plus élevé de toutes les consoles Nintendo. • Le graphique de droite montre l'évolution du nombre d'utilisateurs annuels. Les chiffres les plus récents montrent que le nombre d'utilisateurs annuels est resté stable. Même à ce stade de transition entre deux générations de plateformes, le nombre d'utilisateurs annuels reste supérieur à 100 millions, comme l'année précédente. • Avec nos plateformes de jeux vidéo dédiées antérieures à la Nintendo Switch, notre relation avec les consommateurs était interrompue chaque fois qu'ils achetaient une nouvelle plateforme, ce qui posait des défis. • En revanche, la base installée de la Nintendo Switch, qui est la plus importante que nous ayons jamais eue, et le fait que de nombreux consommateurs continuent à jouer sur cette plateforme, constituent une base commerciale solide qui a soutenu le lancement de la Nintendo Switch 2. Remarque : le nombre d'utilisateurs actifs par an correspond au nombre de comptes Nintendo, parmi tous les comptes Nintendo enregistrés sur une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, qui ont utilisé au moins une fois un logiciel Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 au cours de la période de 12 mois couverte par les données agrégées. En outre, ce nombre n'inclut pas l'utilisation de services tels que le Nintendo eShop. Les données d'utilisation passées sont collectées lorsque le matériel est connecté à Internet, de sorte que les résultats sont révisés rétroactivement.

