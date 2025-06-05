Nintendo SWITCH 2 : Kirby Air Riders fait mieux que Metroid Prime 4

A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour sa liste de million-sellers sur Nintendo SWITCH 2 au 31 décembre 2025 et il y a une surprise : Kirby Air Riders !

Qui l'eut cru ? Sortie le 20 novembre 2025, la suite de Kirby Air Ride s'est déjà écoulée à 1,76 million d'exemplaires dans le monde.

Une vraie performance qui ne rend que plus visible l'absence de Metroid Prime 4: BEYOND. Sorti début décembre, on aurait pu s'attendre à retrouver le titre dans la liste des million-sellers de la nouvelle console.

Seulement non seulement le titre n'y apparait pas mais Nintendo n'en fait pas mention dans son bilan. A croire que même en additionnant les ventes de la version Switch 1 et celles de la Nintendo Switch 2 Edition, le bilan n'est pas fameux.

Pourtant, le titre est attendu depuis des années et aurait du être l'évenement des fêtes sur consoles Switch.

Malheureusement, malgré des fulgurances, et même si le jeu reste globalement bon malgré ses erreurs de conception et sa construction d'un autre âge, il a été rejeté en bloc par une grosse partie des joueurs. On ne peut d'ailleurs pas vraiment dire que Nintendo ait mis le paquet autour de sa promotion, conscient que le titre était, si ce n'est raté, loin des standards de qualité établis par le premier titre.

Liste des million-sellers de la Nintendo SWITCH 2 au 31 décembre 2025 .

Mario Kart World : 14,03 millions d'exemplaires

: d'exemplaires Donkey Kong Bananza : 4,25 millions d'exemplaires

: d'exemplaires Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition : 3,89 millions d'exemplaires

: d'exemplaires Kirby Air Riders : 1,76 million d'exemplaires

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaires.

Un Partner Showcase pour le premier NINTENDO DIRECT de l'année ?

Lire aussi :

,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Source : Nintendo