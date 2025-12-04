Metroid Prime 4 : Beyond : le million d'exemplaires vendus sur Switch 1 et Switch 2

Metroid Prime 4: BEYOND aurait du être l'évenement de la fin d'année sur les consoles Switch mais finalement le jeu a reçu un accueil mitigé.

Il suffit de surfer un peu sur le net pour voir à quel point le titre se fait déglinguer par de nombreux fans- un peu comme, actuellement, le film "Retour à Silent Hill".

Par ailleurs, le jeu étant absent du dernier bilan financier de Nintendo, on pouvait légitimement penser que le jeu n'avait pas crevé le plafond des charts.

Cependant, Nintendo vient de confirmer, au journaliste Stephen Totilo, que Metroid Prime 4: BEYOND (sorti le 4 décembre dernier ) s'était déjà écoulé à plus d'un million sur Nintendo Switch ET Nintendo Switch 2.

On ne sait cependant pas dans quelle proportion le jeu s'est vendu sur chaque plateforme et il faudra donc patienter pour avoir plus de détails.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2..

