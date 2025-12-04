Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4 : Beyond : le million d'exemplaires vendus sur Switch 1 et Switch 2

Par rifraff - Il y a 6 heures

Metroid Prime 4: BEYOND aurait du être l'évenement de la fin d'année sur les consoles Switch mais finalement le jeu a reçu un accueil mitigé.

Il suffit de surfer un peu sur le net pour voir à quel point le titre se fait déglinguer par de nombreux fans- un peu comme, actuellement, le film "Retour à Silent Hill".

Par ailleurs, le jeu étant absent du dernier bilan financier de Nintendo, on pouvait légitimement penser que le jeu n'avait pas crevé le plafond des charts.

Cependant, Nintendo vient de confirmer, au journaliste Stephen Totilo, que Metroid Prime 4: BEYOND (sorti le 4 décembre dernier) s'était déjà écoulé à plus d'un million sur Nintendo Switch ET Nintendo Switch 2.

On ne sait cependant pas dans quelle proportion le jeu s'est vendu sur chaque plateforme et il faudra donc patienter pour avoir plus de détails. 

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2..                                                                                                                                                                                                                                           

NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026 à voir en direct

Following some consternation yesterday about neither the Switch nor Switch 2 versions of Metroid Prime 4 (Dec. 4) making Nintendo's million-seller list for the period ending Dec 31, a Nintendo rep confirmed to me today that the combined sales of those 2 versions have in fact passed a million copies

[image or embed]

— Stephen Totilo (@stephentotilo.bsky.social) 4 février 2026 à 21:52
Source : Com/2026/02/04/nintendo-says-metroid-prime-4-has-sold-over-one-million-copies/
