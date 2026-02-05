Nintendo Switch 2
Nintendo Direct Partner Showcase annoncé pour découvrir les nouveautés tiers à venir sur Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails
Par rifraff - Il y a 7 heures
On s'y attendait... C'est officiel, le prochain Nintendo Direct sera bien un Partner Showcase. Il sera diffusé demain, jeudi 5 février à 15h (heure de Paris) et il sera "centré sur les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch éditées et développées par les partenaires de Nintendo." Il devrait durer 30 minutes.
Évidemment, on sera là pour découvrir tout ceci ensemble et vous en faire un debriefing.
En attendant, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.
