Nintendo Direct Partner Showcase annoncé pour découvrir les nouveautés tiers à venir sur Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails

On s'y attendait... C'est officiel, le prochain Nintendo Direct sera bien un Partner Showcase. Il sera diffusé demain, jeudi 5 février à 15h (heure de Paris) et il sera "centré sur les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch éditées et développées par les partenaires de Nintendo." Il devrait durer 30 minutes .

Évidemment, on sera là pour découvrir tout ceci ensemble et vous en faire un debriefing.

En attendant, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

