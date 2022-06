Nintendo Direct Mini à voir dès 15h - Découvrez toutes les nouveautés tiers de la Nintendo Switch

Petit rappel : ne manquez pas l'évènement du jour ! Le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase du 29 juin 2022 . cela débute à 15h (heure de paris) et devrait durer 20 minutes. Cela fait longtemps que l'on attend un nouveau Nintendo Direct et si ce n'est pas tout à fait celui qu'on attendait, il y a potentiellement de belles annonces à attendre. On parle de Persona ou encore des portages de NIER Automata et de Red Dead Redemption 2... Et évidemment on pense à Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et à Bayonetta 3 qui se font attendre depuis si longtemps. Alors quelles surprises Nintendo et ses partenaires nous ont-ils préparé ? Réponse dès 15h (heure de paris avec la vidéo ci-dessous.

Evidemment, dans la foulée, on vous fera une news résumée et des news dédiées pour les annonces les plus importantes-

Retrouvez sur cette page, la vidéo en français à partir de 15h

