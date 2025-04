DONKEY KONG: BANANZA : un nouveau jeu DK en 3D débarque sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

C'était l'ultime annonce du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 tant attendu (et dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). On attendant Mario, ce sera finalement Donkey (mais on se doute que mario doit se tenir en embuscade pour les fêtes...) Notre gorille bien-aimé revient pour une aventure en 3D totalement raccord avec son attraction au Super Nintendo WORLD.

Nommé Donkey Kong Bananza, le jeu est un titre de plateforme 3D qui s'annonce coloré et survolté qui nous permet de découvrir Donkey dans son nouveau look.

En attendant plus de détails, retrouvez une présentation, des images et le premier trailer de Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2