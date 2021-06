Coca-Cola Brésil fait monter la Hype autour de la Nintendo Switch Pro

C'est l'évènement du jour à ne pas manquer : la diffusion du Nintendo Direct de l'E3 2021. Un évènement d'autant plus grand que l'E3 n'a pour l'instant pas été démentiel pour les fans de Nintendo. De plus, Nintendo a été plutôt avare en Nintendo Direct ces derniers mois et certains gros jeux n'ont plus donné signe de vie depuis pas mal de temps... Et si, officiellement Nintendo a prévenu que le Nintendo Direct serait consacré uniquement aux jeux de la Nintendo Switch, beaucoup veulent croire que Nintendo en profitera pour officialiser le fameux modèle Pro de sa console (quelque soit son nom...) Et si pour l'instant, cela reste une supposition, la "hype" est tellement forte que la marque Coca-Cola (via sa filiale du Brésil) est entrée dans le délire sur Twitter avec un tweet et une image, histoire de faire monter la pression et de profiter de l'exposition offerte par Nintendo..

Evidemment, cela ne signifie rien mais c'est assez amusant même si comme toujours, on vous en laisse juge... De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est de revenir dès ce soir à 18 heures (heure de Paris) pour découvrir ensemble ce que Nintendo nous a préparé.

CONFIRMÉ! Coca-Cola Pro sera disponible. Nous vous indiquerons la date au fur et à mesure......

CONFIRMADO! Coquinha Pro vai ser lançada. A data a gente vai contando pra vocês conforme for...... pic.twitter.com/8U4BbV45cp — Coca-Cola Brasil (@CocaCola_Br) June 14, 2021

