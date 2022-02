Zombie Army 4: Dead War : faites la guerre aux zombies sur Nintendo Switch

Officialisé sur Nintendo Switch lors du Nintendo Direct de mercredi dernier (dont on vous dit ICI) Zombie Army 4: Dead War est un FPS (initialement sorti en février 2020 sur de nombreuses plateformes) se déroulant en 1946 dans une réalité parallèle dans laquelle Hitler continue la guerre à la tête d'une armée de zombies. Tout à la fois classique et délirant, le jeu vous invite à parcourir des niveaux immenses, seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs . Développée, comme Sniper Elite 4 et Strange Brigade, par Rebellion North, la version Nintendo Switch de Zombie Army 4: Dead War inclura aussi tout le contenu du premier Season Pass avec notamment trois niveaux supplémentaires ainsi que des packs de personnages et d’armes. Pour plus de détails voir la présentation du jeu ci-dessous ainsi que son trailer.

Zombie Army 4: Dead War sortira le 26 avril 2022 sur Nintendo Switch.