Nintendo Direct : retrouvez toutes les annonces en une image

Jeudi dernier , Nintendo a publié un nouveau Nintendo Direct qui, bien évidemment, a apporté son lot d'annonces que nous vous avons comme d'habitude détaillé avec plein de news. Parmi les annonces : un nouveau Kirby 3D en monde ouvert, l'arrivée des jeux N64 et Mega Drive sur Switch, la révélation du casting du film Super Mario., une extension "monstrueuse" pour Monster Hunter Rise, de nouvelles infos sur Splatoon 3 ou encore les premières images de gameplay de Bayonetta 3... Pour avoir une vue complète du Nintendo Direct, Nintendo vient de publier une infographie sur laquelle on retrouve les 30 titres qui y ont été évoqués.

Retrouvez cette infographie ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus de détails sur les titres, ici.

Kirby et le monde oublié : Kirby gagne une nouvelle dimension dans sa prochaine aventure ! Dans ce nouveau jeu de plateformes en 3D, il sera possible de se déplacer librement en utilisant les pouvoirs de Kirby. Quelles nouvelles péripéties attendent notre héros dans ce monde qui semble empli de ruines d'une ancienne civilisation ? Découvrez-le lorsque Kirby et le monde oublié arrivera sur Nintendo Switch au printemps 2022.

Bayonetta 3 : la nouvelle bande-annonce de la suite de cette série a révélé un premier aperçu du gameplay et permis de découvrir le nouveau look de Bayonetta ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu, comme la possibilité de prendre le contrôle direct des démons. Bayonetta 3 arrivera en 2022 sur Nintendo Switch. Plus d'informations sur le jeu seront révélées ultérieurement.

MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK : Capcom travaille actuellement sur une extension pour le hit Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISE. Ce DLC payant inclura de nouvelles histoires et régions, de nouveaux monstres ainsi que de nouvelles actions et un nouveau rang de quêtes. La sortie de MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK est prévue pour l'été 2022. Plus d'informations sur cette extension seront révélées ultérieurement.

Splatoon 3 : le prochain épisode de la série propose des stages anciens comme nouveaux sur lesquels deux équipes de 4 vont pouvoir s'affronter, ainsi que de nouvelles armes encore jamais vues dans la série. Le mode Histoire du jeu semble laisser supposer que les mammifères pourraient faire leur retour... mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Apprenez-en plus lorsque de prochains détails sur Splatoon 3, qui sortira en 2022, seront révélés dans les temps à venir.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : une expérience envoûtante née des esprits créatifs de YOKO TARO et Yosuke Saito est sur le point d'être dévoilée. Dans Voice of Cards: The Isle Dragon Roars signé SQUARE ENIX, les joueurs vont devoir se défendre dans un univers où tout est représenté par des cartes, en prenant part à des combats au tour par tour où ils devront faire preuve de talent pour remporter la victoire. Ce jeu de rôle sur table d'un nouveau genre sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront également essayer la démo gratuite de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ainsi que précommander le titre peu après la présentation.

Chocobo GP : préparez-vous pour des courses d'un nouveau genre ! Faites la course en incarnant des personnages familiers de la série FINAL FANTASY tels qu'un Chocobo ou Gilgamesh, et utilisez les compétences spéciales de votre pilote et le pouvoir des magilithes pour dépasser vos concurrents ! Des options de personnalisation des véhicules ainsi que la possibilité de jouer à plusieurs en mode sans fil local* ou en ligne ** seront aussi disponibles. Jusqu'à 64 joueurs pourront aussi participer à des tournois à élimination directe pour déterminer qui sera sacré as du volant ! Chocobo GP arrivera en exclusivité sur Nintendo Switch en 2022.

TRIANGLE STRATEGY : en février, SQUARE ENIX a mené une enquête portant sur la version démo de TRIANGLE STRATEGY. Suite à cette enquête, les développeurs ont mis à jour le titre en procédant à des ajustements de la difficulté, des améliorations des visuels à l'écran, et en ajoutant la possibilité de contrôler la caméra ainsi que de relire les dialogues précédents. Le sublime RPG stratégique en HD-2D TRIANGLE STRATEGY sortira le 4 mars 2022 sur Nintendo Switch. TRIANGLE STRATEGY Édition limitée du Tacticien, qui inclura le jeu, six dés inspirés du titre, un jeu de cartes, un SteelBook®, un poster réversible ainsi qu'une boîte spéciale sera aussi disponible le même jour en Europe.

Actraiser Renaissance : le jeu Super NES culte fait son retour sur Nintendo Switch, remastérisé en HD ! Dans Actraiser Renaissance, les joueurs alternent entre des phases d'action en vue de côté durant lesquelles ils affronteront des monstres, et des phases de développement dans lesquelles ils cultivent les terres et bâtissent le monde. Les joueurs pourront aussi profiter de la bande-son dans sa version d'origine ou réarrangée, ainsi que découvrir de nouvelles musiques. Le jeu comprendra aussi de nouveaux stages et combats de boss. Actraiser Renaissance arrive sur Nintendo Switch peu après la présentation.

Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version : dans Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version, il faudra maîtriser le parkour et le combat tactique pour survivre dans le cruel monde ouvert de cet action-RPG rempli d'infectés. Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version sortira le 4 février 2022 sur Nintendo Switch. Une démo gratuite sera aussi disponible à cette date.

DELTARUNE Chapter 2 : la nouvelle extension de DELTARUNE Chapter 1 est arrivée ! Plongez dans DELTARUNE Chapter 2 et vivez une nouvelle expérience aussi hilarante que riche en émotions prenant place dans le mystérieux Dark World et où il faudra esquiver toutes sortes de projectiles allant des pelotes de laine aux missiles, en passant par les ambulances dans des combats aussi bien taillés pour les débutants que pour les experts du genre. DELTARUNE Chapter 2 sera disponible en tant que mise à jour gratuite pour les possesseurs de DELTARUNE Chapter 1 peu après la présentation.

Animal Crossing: New Horizons Update : une nouvelle mise à jour gratuite arrive en novembre dans Animal Crossing: New Horizons ! Plus d'informations seront révélées au cours d'un Animal Crossing: New Horizons Direct qui sera diffusé en octobre. Suivez Marie sur Twitter pour plus d'informations.

Pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau : la 2e vague du pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau fera son arrivée avec un nouveau duo de personnages jouables, de nouveaux stages ainsi que de nouvelles histoires émouvantes. Défendez Hyrule en incarnant le duo loufoque formé par Pru'Ha et Faras, experts en technologies antiques. Découvrez des lieux comme l'amphithéâtre et le village Cocorico tels qu'ils étaient il y a 100 ans. Apprenez-en plus sur le Prodiges et le mystérieux Gardien au cours de nouvelles séquences narratives tandis que le combat pour l'avenir d'Hyrule se poursuit ! Les joueurs achetant le pass d'extension pourront aussi avoir accès au contenu de la vague 1, déjà disponible.

L'ultime combattant additionnel de Super Smash Bros. Ultimate sera... bientôt révélé ! Masahiro Sakurai, le directeur de Super Smash Bros. Ultimate, animera une ultime présentation vidéo le 5 octobre pour dévoiler l'identité du dernier combattant à rejoindre le casting du jeu. Ce sera la toute dernière présentation concernant le contenu additionnel de Super Smash Bros. Ultimate, ne la manquez pas !

Mario Party Superstars : c'est bientôt l'heure des festivités avec l'arrivée de Mario Party Superstars le 29 octobre sur Nintendo Switch ! En addition du mode Mario Party, qui voit le retour de plateaux classiques de l'ère Nintendo 64 tels que le Bois de Woody, l'Île tropicale de Yoshi et le Pays de l'horreur, Mario Party Superstars inclut également la Montagne au mini-jeux, un mode regroupant plusieurs aventures centrées sur les mini-jeux tels que Survie ou Match à deux équipes.

Nouveau contenu téléchargeable pour Mario Golf: Super Rush : du nouveau contenu gratuit arrive dans Mario Golf: Super Rush. Koopa et Ninji rejoignent le casting des personnages jouables peu après la présentation, en compagnie de deux nouveaux parcours, Combe-aux-vents et Pikipalmes, ainsi que de la possibilité de changer le niveau de difficulté des adversaires contrôlés par l'ordinateur.

Disco Elysium - The Final Cut : dans ce jeu de rôle révolutionnaire, les joueurs doivent interroger des personnages et découvrir des indices à l'aide des 24 compétences qui sommeillent en eux. Le comportement du personnage et les choix disponibles changeront en fonction des compétences que vous choisissez de développer, ce qui aura un impact direct sur la façon dont le scénario progressera. Disco Elysium - The Final Cut sera disponible en version téléchargeable le 12 octobre sur Nintendo Switch, et une version physique sera disponible début 2022. La version téléchargeable sera disponible en précommande peu après la présentation.

STAR WARS: Knights of the Old Republic : un jeu Star Wars culte fait son arrivée sur Nintendo Switch. Envolez-vous vers des planètes fascinantes et combattez aux côtés des Jedi, des droïdes et d'autres parias dans ce mélange d'action, de jeu de rôle et d'aventure. STAR WARS: Knights of the Old Republic sortira le 11 novembre sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande peu après la présentation.

Castlevania Advance Collection : Castlevania Advance Collection rassemble quatre classiques de la série Castlevania : Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow et Castlevania: Dracula X. Les fonctionnalités de rembobinage, de sauvegarde rapide et de réattributions des boutons viennent donner un coup de fouet au combat des joueurs contre les forces du mal. Les versions des différentes régions de chaque jeu ainsi qu'une galerie réunissant des artwork inédits sont aussi incluses. Castlevania Advance Collection sera disponible sur Nintendo Switch peu après la présentation.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition : les joueurs sont invités à rejoindre un monde merveilleux en compagnie de Mickey Mouse et de dizaines de personnages Disney où ils pourront passer du temps avec leurs nouveaux amis, fabriquer leurs propres meubles et tenues et explorer des mondes inspirés des univers Disney. Tous les contenus téléchargeables de la version originale sur Nintendo 3DS sont aussi inclus. Disney Magical World 2: Enchanted Edition sortira en décembre sur Nintendo Switch.

Shadowrun Trilogy : le cyberpunk rencontre la fantaisie dans cette collection de trois RPG cultes. En tant que mercenaire shadowrunner, les joueurs doivent explorer un univers dystopique où la magie a fait son retour et réveillé toutes sortes de créatures fantastiques. Des embranchements narratifs immersifs, des compétences à développer et d'intenses combats tactiques au tour-par-tour sont au programme de Shadowrun Trilogy, qui arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei V : les joueurs impatients de plonger dans l'univers du prochain titre de la série acclamée Shin Megami Tensei pourront précommander le jeu sur le Nintendo eShop peu après la présentation. Shin Megami Tensei V, édité en Europe par Nintendo, sortira le 12 novembre sur Nintendo Switch.

Rune Factory 5 : dans Rune Factory 5, les joueurs peuvent cultiver la terre, apprivoiser des monstres et faire équipe avec d'autres habitants pour explorer un vaste monde. Lorsqu'ils ne seront pas partis à l'aventure, ils pourront aussi nouer de nouvelles amitiés et trouver l'amour auprès d'un casting de personnages hauts en couleur. Rune Factory 5 sortira le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS : deux classiques NAMCO arrivent sur Nintendo Switch dans le cadre de la série Arcade Archives. Les joueurs vont pouvoir profiter de PAC-MAN et XEVIOUS chez eux ou en déplacement avec l'arrivée de ces deux hits arcade sur Nintendo Switch peu après la présentation.

Nintendo Switch Online + Pack additionnel : un nouvel abonnement au service Nintendo Switch Online sera lancé fin octobre et donnera accès à des catalogues de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive. En plus d'inclure tous les avantages de l'abonnement actuel au service Nintendo Switch Online tels que le jeu en ligne, l'accès à des classiques NES et Super NES et bien plus, ce nouvel abonnement permettra aussi de jouer en ligne jusqu'à quatre joueurs à des titres tels que Mario Kart 64 (des accessoires supplémentaires sont requis ; vendus séparément). Retrouvez ci-dessous la liste complète des jeux disponibles au lancement de ce nouvel abonnement et qui seront rejoints à l'avenir par davantage de titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive :

Jeux Nintendo 64 disponibles au lancement

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi's Story

Jeux Nintendo 64 à venir (liste non exhaustive !)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Jeux SEGA Mega Drive disponibles au lancement

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront bientôt précommander deux nouvelles manettes sans fil similaires à celles de la Nintendo 64 et de la SEGA Mega Drive, et qui pourront être utilisées pour jouer à ces nouveaux catalogues de jeux. Plus d'informations sur l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tels que sa date de lancement exacte et ses tarifs, seront révélés ultérieurement.

Le Nintendo Direct a aussi montré plusieurs titres à venir sur Nintendo Switch dont HOT WHEELS UNLEASHED, un jeu de course qui sortira le 30 septembre et où les joueurs pourront collectionner les meilleurs véhicules du Hot Wheels universe, construire des circuits spectaculaires et prendre part à des courses effrénées ; Surviving the Aftermath, un jeu de construction de monde à génération procédurale prenant place dans un futur postapocalyptique et qui sortira cet hiver ; ou encore Wreckfest, un jeu de course sur le thème du Demolition Derby avec des modèles qui se déforment selon les dégâts reçus, des dynamiques de conduite sophistiquées ainsi que des options de personnalisation de véhicules poussées, qui sortira cet automne sur Nintendo Switch.