Birdo : l'ambigü personnage de Super Mario Bros. 2 sera dans Super Mario Galaxy, le Film

On le savait déjà mais le nouveau Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) l'a confirmé : les références vont se ramasser à la pelle dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film dont la sortie est prévue début avril prochain .

Si le trailer avait pour but premier de nous dévoiler officiellement la présence de Yoshi, la bande-annonce a aussi été l'occasion de nous montrer d'autres personnages comme Bébé Mario et Bébé Luigi (probablement nos héros transformés en bébé...) mais aussi et surtout Birdo.

Attaquant la princesse en tirant des projectiles (des oeufs) avec son trou de nez géant à moins que ce ne soit sa bouche ou son... Bref, Birdo semble être du côté des méchants comme lors de sa première apparition dans Super Mario Bros. 2.

Birdo (NDLR : qui nous a toujours fait pensé aux Muppets chantant Manha Manha) est un personnage ambigü.

Présenté initialement comme un personnage masculin se prenant pour une fille (dans le manuel de Super Mario Bros. 2), Nintendo a par la suite genré le personnage au féminin dans différents jeux.

Ainsi, pour beaucoup, Birdo est souvent considéré comme le premier personnage transgenre des jeux vidéo. Cependant dans le jeu culte Captain Rainbow sorti sur Wii au Japon, Birdo est arrété pour avoir été aux toilettes réservées aux femmes mais le personnage est finalement innocenté grâce à un mystérieux objet trouvé dans le chambre de Birdo qui semble prouver que Birdo est bien un personnage féminin... D'après le site officiel de Mario Kart : Double Dash !!, Birdo serait même la petite-amie de Yoshi (ou le petit ami !)

Quoiqu'il en soit, cette question ne sera jamais tranchée et Birdo est souvent au centre de débats et d'analyses sur la représentation des personnes trangenres et des stéréotypes.

Evidemment, il faudra voir comment Birdo sera présenté dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film

SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026

