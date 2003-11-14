Birdo : l'ambigü personnage de Super Mario Bros. 2 sera dans Super Mario Galaxy, le Film
On le savait déjà mais le nouveau Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) l'a confirmé : les références vont se ramasser à la pelle dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film dont la sortie est prévue début avril prochain.
Si le trailer avait pour but premier de nous dévoiler officiellement la présence de Yoshi, la bande-annonce a aussi été l'occasion de nous montrer d'autres personnages comme Bébé Mario et Bébé Luigi (probablement nos héros transformés en bébé...) mais aussi et surtout Birdo.
Attaquant la princesse en tirant des projectiles (des oeufs) avec son trou de nez géant à moins que ce ne soit sa bouche ou son... Bref, Birdo semble être du côté des méchants comme lors de sa première apparition dans Super Mario Bros. 2.
Birdo (NDLR : qui nous a toujours fait pensé aux Muppets chantant Manha Manha) est un personnage ambigü.
Présenté initialement comme un personnage masculin se prenant pour une fille (dans le manuel de Super Mario Bros. 2), Nintendo a par la suite genré le personnage au féminin dans différents jeux.
Ainsi, pour beaucoup, Birdo est souvent considéré comme le premier personnage transgenre des jeux vidéo. Cependant dans le jeu culte Captain Rainbow sorti sur Wii au Japon, Birdo est arrété pour avoir été aux toilettes réservées aux femmes mais le personnage est finalement innocenté grâce à un mystérieux objet trouvé dans le chambre de Birdo qui semble prouver que Birdo est bien un personnage féminin... D'après le site officiel de Mario Kart : Double Dash !!, Birdo serait même la petite-amie de Yoshi (ou le petit ami !)
Quoiqu'il en soit, cette question ne sera jamais tranchée et Birdo est souvent au centre de débats et d'analyses sur la représentation des personnes trangenres et des stéréotypes.
Evidemment, il faudra voir comment Birdo sera présenté dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film
En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
Lire aussi :
- Super Mario ODYSSEY dans Super MARIO Galaxy le film
- Mario Galaxy le film : un teaser diffusé lors des Game Awards
- Brie Larson interprète Harmonie dans le film Super Mario Galaxy
- Le film Mario Galaxy dévoile son affiche et son trailer en français
- SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT à voir et revoir
- Critiques du film Super Mario Bros : la presse mitigée, les spectateurs emballés !
,
Et toujours :
- Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026
- MY MARIO débarque en Europe et aux Etats-Unis - Tous les détails
- Nintendo Switch 2 : des ventes décevantes pour les fêtes 2025
- Les premières images de Link et Zelda dans le film The Legend of Zelda
- Metroid Prime 4 Beyond : Notre revue de tests
Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com
Nintendo
- 14 novembre 2003
- 17 novembre 2003
- 07 novembre 2003
Nintendo
- 28 avril 1989
- octobre 1988
- 16 septembre 1992
Skip
- Inconnue
- Inconnue
- 28 août 2008
- 25 janvier 2026
- 25 janvier 2026
- 25 janvier 2026
- 03 avril 2026
- 03 avril 2026
- 03 avril 2026