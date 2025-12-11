SUPER MARIO GALAXY, Le Film : BOWSER JR affronte Mario et Luigi dans le nouveau teaser des Game Awards

A côté des annonces de jeux, THE GAME AWARDS 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a été l'occasion de voir de nouvelles images des prochaines adaptations qui devraient faire l'évenement d'ici peu sur les écrans de cinéma du monde entier, Street Fighter et SUPER MARIO GALAXY, Le Film.

L'occasion d'en voir un peu plus sur la rencontre et le premier combat entre Bowser Jr et Mario dans la suite dans un court teaser à retrouver sur cette page.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

,

Lire aussi :

VOIR AUSSI : Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025