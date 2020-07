Cadence of Hyrule - 3 nouveaux DLC annoncés ainsi qu'une version physique

Aujourd’hui fut une journée un peu particulière du côté de chez Nintendo car un Nintendo Direct Mini « Partner Showcase » a été programmé. Attendu par beaucoup de joueuses et joueurs, durant cette courte présentation nous avons pu en apprendre plus sur différents jeux d'éditeurs tiers.

En l’occurrence, Cadence of Hyrule était présent lors de ce direct et nous a révélé des informations inédites. En effet, le jeu va accueillir 3 nouveaux DLC payants qui arriveront par succession avant la fin octobre 2020 et disponibles à l'achat dès maintenant :

DLC Pack 1 - Pack Personnages (5.99€) : ce pack rajoute au jeu plusieurs personnages jouables, qui sont Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda et Frederick. Disponible à l'achat dès maintenant sur l'eshop de la Nintendo Switch,

: ce pack rajoute au jeu plusieurs personnages jouables, qui sont Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda et Frederick. sur l'eshop de la Nintendo Switch, DLC Pack 2 - Pack Mélodies (5.99€) : ce pack contiendra 39 nouveaux remix qui seront rajoutés à votre jeu. Disponible en août 2020.

: ce pack contiendra 39 nouveaux remix qui seront rajoutés à votre jeu. DLC Pack 3 - Symphonie du Masque (9.99€) : dans la peau de Skull Kid, votre objectif sera d'explorer une toute nouvelle carte qui apportera avec elle une histoire inédite ainsi que de nouvelles musiques. Disponible en septembre 2020 .

Vous pourrez vous procurer ces 3 nouveaux DLC payants via un season pass disponible prochainement sur l'eshop de la Nintendo Switch. Grâce à l'achat de ce season pass vous obtiendrez en bonus une tenue bleue et une tenue rouge pour Link et Zelda.

Ce n'est pas tout, le 23 octobre sortira Cadence of Hyrule en version physique et celui-ci contiendra le jeu ainsi que les 3 DLC précédemment évoqués.

Retrouvez ces toutes nouvelles informations en image ci-dessous.

Source : Youtube