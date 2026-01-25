SUPER MARIO GALAXY, Le Film : la nouvelle bande annonce en français

SUPER MARIO GALAXY, Le Film continue sa campagne de promotion en attendant sa sortie début avril prochain .

Après nous avoir présenté Bowser Jr. et Harmonie, c'est au tour de Yoshi de jouer les guests.

Le célèbre petit dinosaure vert était en effet au centre du nouveau Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) dans lequel nous avons pu découvrir une nouvelle bande-annonce en V.O.

Si vous voulez voir à quoi elle ressemble en français, la bande-annonce FR est à voir sur cette page. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Lire aussi :

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com