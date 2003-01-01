Nintendo Switch

Un Nintendo Direct dédié à Tomodachi Life : Une vie de rêve prévu ce 29 janvier 2026

Par ggvanrom - Il y a 12 heures

Décidément, c'est la période des Nintendo Direct en ce moment. Alors que l'on attend davantage un Nintendo Direct général sur les sorties du premier semestre 2026, Nintendo vient d'annoncer un nouveau Nintendo Direct, cette fois-ci dédié à Tomodachi Life : Une vie de rêve, suite de son célèbre ovni vidéoludique sorti initialement sur Nintendo 3DS en 2013. Ce nouveau Nintendo Direct est programmé pour le jeudi 29 janvier à 15h00, et durera une vingtaine de minutes pour nous dévoiler davantage d'informations. Est-ce que cet ovni saura reproduire le succès rencontré il y a plus de 10 ans sur 3DS ? La réponse arrivera très prochainement on espère !

