Tomodachi Life : Une vie de rêve : pas de fonctions en ligne et un partage d'images limité afin d'éviter que des scènes hors contexte ne soient mal comprises

Tomodachi Life : Une vie de rêve s'est dévoilé plus longuement hier avec un NINTENDO DIRECT Spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

Pour mémoire, il s'agit de la suite du succès surprise de la 3DS en 2014, Tomodachi Life qui a l'époque avait séduit les joueurs par son côté décalé totalement WTF.

Tomodachi Life : Une vie de rêve s'inscrit clairement dans la même veine avec un côté Animal Crossing : New Horizons à la sauce Tamagotchi déjanté.

Proposant des options de personnalisation très poussées (puisqu'on pourra même créer ses animauix de companie !) Tomodachi Life : Une vie de rêve s'annonce tout aussi farfelu que son prédecesseur. Ainsi on peut s'attendre à découvrir (et provoquer) des séquences aussi lunaires qu'inattendues.

Cependant, n'espérez pas partager ces séquences directement sur le net via le jeu car Nintendo a fait le choix de restreindre les fonctionnalités de partage d'images dans Tomodachi Life : Une vie de rêve pour éviter des malentendus et continuer à "faire sourire les gens". Sur la page support du jeu, vous pouvez lire ce communiqué :

Informations relatives aux fonctionnalités de partage d'images dans Tomodachi Life : Une vie de rêve Nintendo vise à créer des expériences qui offrent aux joueurs et joueuses la liberté de s'amuser avec leurs Mii comme ils le souhaitent. Dans Tomodachi Life : Une vie de rêve, cette liberté d'action peut parfois donner lieu en jeu à des scènes humoristiques, surprenantes ou imprévisibles. Nous convenons que des scènes souvent amusantes en contexte peuvent être mal comprises ou ne pas refléter l'esprit dans lequel le jeu est censé être apprécié lorsque ce contexte n'est plus présent. Nintendo s'engage à créer des expériences accueillantes et agréables pour tout le monde. Afin de soutenir cet engagement, et en raison de sa mécanique de jeu unique, nous avons restreint certaines fonctionnalités de partage d'images dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Ces restrictions contribuent à ce que tout le monde puisse apprécier Tomodachi Life : Une vie de rêve et les mondes créés dans le jeu sereinement et en toute sécurité. Nous comprenons que ces restrictions peuvent être considérées comme contraignantes. Cependant, elles reflètent la philosophie de Nintendo qui consiste à créer des expériences qui font naître des sourires sur tous les visages.

GameXplain a contacté Nintendo qui lui a confirmé que n'aura pas de fonctions en ligne. Par ailleurs, la fonction de transfert des images vers les smartphone, la publication directe de captures d'écran sur les réseaux et la fonction de téléchargement automatique d'images de la Switch 2 ne seront pas activés.

Tout n'est pas encore très clair et cela n'empêchera sûrement pas des vidéos d'êtres publiées mais sûrement à une plus petite échelle.

En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Tomodachi Life : Une vie de rêve est attendu le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et il est, évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.



,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Nintendo says image sharing will be limited in Tomodachi Life: Living the Dream to prevent out of context scene being misunderstood.

WATCH: https://t.co/Iq1DLKK4i7 pic.twitter.com/xU7skBhkhL — GameXplain (@GameXplain) January 29, 2026

Source : Nintendo