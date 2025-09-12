Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre un nouveau trailer

C'est à l'occasion du Monster Hunter Showcase, finalement repoussé ce matin en raison des séismes intervenus en début de semaine, que nous avons pu apprendre de nouvelles informations sur la licence phare de Capcom. Si nous n'avons toujours pas d'espoir de voir Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2, Capcom nous a tout de même gratifié d'un nouveau trailer pour Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Ce dernier met en avant de nouvelles mécaniques dans ce nouvel opus où la chasse des monstres laisse place à la collaboration. Attendu pour le 13 mars 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Nouvelles mécaniques et nouveaux monstres dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom a proposé aux Riders de tous horizons un nouvel aperçu du voyage qui les attend, dont les missions uniques aux Rangers, un groupe courageux dirigé par le héros et chargé de protéger les écosystèmes. Face à l'Empiétement des cristaux, leur mission consiste à trouver, protéger et faire éclore les œufs de monstres en voie de disparition avant que la destruction de leur habitat ne plonge les royaumes d'Azuria et de Vermeil dans le chaos.

La voie de la Guérison – Restauration d’habitat et Rangs d’écosystème

À mesure que l’Empiètement des cristaux se propage, des monstres envahissants s'emparent de territoires fragiles, chassant les espèces indigènes et perturbant des habitats établis de longue date. Alors que des écosystèmes sont au bord du gouffre, les Rangers interviennent pour repousser les monstres envahissants dans leurs nouveaux repaires et récupérer les œufs menacés des espèces déplacées avant qu'ils ne soient perdus.

Une fois un œuf sauvé, les Rangers s'engagent dans la Restauration d’habitat afin de réintroduire dans la nature les monstres en voie de disparition et autres monstres déplacés, aidant ainsi chaque région à se rétablir et à prospérer. À mesure que ces monstres restaurés commencent à reconquérir leur territoire, ils peuvent protéger les œufs susceptibles d'éclore en Monsties qui rejoindront le héros dans son voyage. Le retour de ces monstres éclos dans la nature influence directement l'écosystème et rétablit l'équilibre de chaque région. Chaque restauration réussie améliore le Rang d’écosystème de la région, ce qui facilite la recherche d'œufs plus rares, la découverte de nouveaux monstres puissants et l'éclosion de Monsties dotés de compétences ou de gènes spéciaux.

Amélioration des Monsties grâce au système à deux éléments

Améliorer le Rang d’écosystème d'une région peut avoir un impact sur la façon dont de nouveaux monstres y naissent. Grâce au système à deux éléments, un monstre peut acquérir les attributs élémentaires de la zone où il est né, obtenant ainsi de nouvelles compétences basées sur les éléments et de nouveaux traits visuels. Par exemple, un monstre de type foudre né dans une zone de type feu peut acquérir des compétences de type feu et prendre une apparence influencée par le feu. Ce système ajoute de la profondeur à la manière dont les Riders constituent leurs équipes, leur offrant de nombreuses possibilités de personnalisation et leur permettant de nouer une nouvelle relation avec leurs monstres tout en préservant les écosystèmes qui les entourent.

L’Arkveld arrive !

Pour le plus grand bonheur des fans, Ryozo Tsujimoto a dévoilé l’apparition de l'Arkveld, le puissant monstre emblématique de Monster Hunter Wilds, qui fait une entrée fracassante dans la série Stories !

Histoire secondaire additionnelle : Rudy

Les joueurs qui souhaitent poursuivre leur aventure pourront découvrir le contenu « Histoire secondaire additionnelle : Rudy » à sa sortie à l'automne 2026. Celui-ci pourra être acheté séparément ou dans les éditions Deluxe et Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Plus d'informations seront partagées à l'approche du lancement.