CAPCOM vous invite à suivre le Monster Hunter Showcase ce soir à 23h00

Par ggvanrom - Le 08/12 à 21:21

Màj 08/12/2025 - 21h17
En raison du séisme intervenu au Japon ce jour, et de l'alerte tsunami actuellement en place, le Monster Hunter Showcase est annulé pour le moment. Plus d'informations à venir de la part de Capcom dès que possible.

[News Originale]

Si vous êtes un fan de la licence Monster Hunter, Capcom vous invite dès ce soir à suivre son dernier Monster Hunter Showcase de l'année. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'actualité de Monster Hunter Wilds, et surtout sur l'arrivée l'année prochaine de Monster Hunter Stories 3: Twister Reflection sur Nintendo Switch 2. L'événement sera diffusé en version sous-titrée française sur la chaine officielle Youtube Capcom France.

Ne reste plus qu'à savoir si parmi les annonces de ce soir, une version Nintendo Switch 2 de Monster Hunter Wilds sera au programme. À vos pronostics, et rendez-vous ce lundi 8 décembre à 23h00 heure française !
 

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Capcom

  • 13 mars 2026
  • 2026
  • 2026

