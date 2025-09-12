CAPCOM vous invite à suivre le Monster Hunter Showcase ce soir à 23h00

Màj 08/12/2025 - 21h17

En raison du séisme intervenu au Japon ce jour, et de l'alerte tsunami actuellement en place, le Monster Hunter Showcase est annulé pour le moment. Plus d'informations à venir de la part de Capcom dès que possible.

[News Originale]

Si vous êtes un fan de la licence Monster Hunter, Capcom vous invite dès ce soir à suivre son dernier Monster Hunter Showcase de l'année. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'actualité de Monster Hunter Wilds, et surtout sur l'arrivée l'année prochaine de Monster Hunter Stories 3: Twister Reflection sur Nintendo Switch 2. L'événement sera diffusé en version sous-titrée française sur la chaine officielle Youtube Capcom France.