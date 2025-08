SHINOBI: Art of Vengeance s'offre une démo sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de SHINOBI: Art of Vengeance sur l'eShop de la Nintendo Switch l e 29 août 2025 , SEGA et Lizardcube ont décidé de prendre un peu d'avance et de proposer aux joueurs une démo de leur nouveau jeu, dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur les supports concurrents.

SHINOBI: Art of Vengeance est le tout nouveau jeu de plateformes d'action en 2D de Lizardcube, l'équipe à l'origine du beat'em all Streets of Rage 4. On y suit l'histoire du héros culte, maître des arts martiaux ninja : Joe Musashi, qui part en quête de vengeance à travers de nombreux niveaux et environnements différents. Avec ses boss hauts en couleur, son système de combat complexe et un gameplay aussi fluide qu'exaltant, SHINOBI: Art of Vengeancelaisse les joueurs libres d'attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

Dans cette démo gratuite, les joueurs pourront explorer le premier niveau du jeu, le Village Oboro, tout en surpassant les ennemis et les pièges dans de magnifiques environnements dessinés à la main. Une fois le niveau terminé, prouvez votre talent en rejouant en mode Arcade afin d'obtenir le meilleur score et tentez de découvrir les passages secrets. Afin d'offrir la meilleure expérience aux joueurs, la démo propose de débloquer certaines capacités qui ne sont normalement disponibles que bien plus tard dans le jeu.