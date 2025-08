Borderlands 4 sortira début octobre sur Nintendo Switch 2

Si nous savions que Borderlands 4 sortirait en différé sur Nintendo Switch 2 par rapport aux autres versions consoles, nous avions forcément peur de la durée de ce délai d'attente. Finalement 2K et Gearbox Software ont rassuré les joueurs lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase en annonçant que la console hybride accueillera ce nouvel opus à partir du 3 octobre 2025 .

Les joueurs peuvent s'attendre à une gamme de fonctionnalités prises en charge sur Nintendo Switch 2, y compris le multijoueur coopératif en ligne complet, le jeu local et le GameChat pour se connecter avec leurs amis et leur famille en appuyant simplement sur un bouton.* De plus, les joueurs peuvent montrer une nouvelle arme incroyable, ou obtenir des conseils sur un boss de Vault difficile en partageant leur écran de jeu** tout en discutant et en connectant un appareil photo USB-C® compatible pour voir les visages de leurs amis pendant qu'ils explorent Kairos.

Borderlands 4 permet plus facilement que jamais à vos amis de se lancer dans le multijoueur coopératif grâce à un nouveau système permettant aux joueurs de former des groupes en ligne* et de rester ensemble lorsqu'ils changent de mode de jeu.** Conçu pour la coopération dès le départ, Borderlands 4 propose du butin instancié pour chaque joueur, une mise à l'échelle dynamique des niveaux et une difficulté individuelle pour garder le groupe ensemble et s'amuser tout au long de l’aventure.

Le mode souris du Joy-Con™ 2 de la console Nintendo Switch 2 permet aux joueurs de dominer les ennemis avec des capacités de mouvement dynamiques et de manipuler littéralement des milliards d'armes avec une visée mortelle. De plus, les cartes de jeu virtuelles ajoutent de la flexibilité aux bibliothèques de jeux numériques, permettant aux utilisateurs de charger le chaos de Borderlands 4 entre les systèmes liés au même compte Nintendo et même de prêter aux membres du groupe familial du compte Nintendo.

Les joueurs incarneront l'un des quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche : Vex, Rafa, Harlowe et Amon. Ces guerriers mortels ont des capacités uniques qui introduisent encore plus de façons d'écraser, de frapper et de détruire les ennemis. Borderlands 4 propose un monde varié et fluide, et de tout nouveaux mécanismes de traversée aident les joueurs à explorer la planète tentaculaire Kairos pour affronter le tyrannique Gardien du Temps et son Ordre.