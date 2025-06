Borderlands 4 - Découvrez son intrigue en vidéo

A l'occasion du Borderlands 4 Fan Fest qui s'est déroulé ce week-end, les fans de la licence Borderlands ont enfin pu avoir un aperçu de l'histoire qui leur sera narrée dans le dernier opus en date qui sortira le 12 septembre prochain sur supports concurrents. Pour rappel, une version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 est également prévue pour une sortie un peu plus tard dans l'année 2025. La vidéo de présentation est accessible juste-ici.

Découvrez un aperçu du règne cruel du Gardien du Temps, y compris le processus troublant d’implantation d’un Éclat — un dispositif cybernétique greffé à la colonne vertébrale, utilisé pour dominer la population. Peu après leur crash, les Chasseurs de l’Arche sont arrêtés et forcés d’être équipés de ce dispositif, les piégeant sur Kairos.

Le Gardien du Temps et son Ordre représentent la superpuissance ultime de Kairos, régnant depuis la forteresse imprenable connue sous le nom de Cité-Dominion. Lorsque Elpis est arrivé en orbite autour de Kairos et a provoqué une destruction cataclysmique, le Gardien du Temps a verrouillé la ville et envoyé ses Commandants pour gérer les conséquences de première main. Désormais, il surveille Kairos depuis la sécurité de sa tour pendant que ses Commandants maintiennent son Ordre.

Depuis des débuts modestes, vous devrez parcourir Kairos et déclencher la révolution contre le Gardien du Temps. Partout sur la planète, les habitants commencent à se soulever, et cette poudrière est sur le point d’exploser. Faites la connaissance de Claptrap, auto-proclamé cerveau de la Résistance Cramoisie, bien décidé à faire des Chasseurs de l’Arche ses nouvelles recrues.

Borderlands 4 est un looter-shooter explosif, bourré d’armes par milliards, d’ennemis délirants et d’une action coopérative intense. Explorez la planète cachée et dangereuse de Kairos en incarnant l’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche surpuissants.

Libérez-vous de l’oppression du Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui règne sur les masses depuis les hauteurs. À présent, une catastrophe d’ampleur mondiale menace son Ordre parfait, plongeant la planète dans le chaos. Déclenchez la résistance et frayez-vous un chemin à travers des monstruosités mécaniques, des bandits assoiffés de sang et des bêtes féroces, grâce à de nouvelles mécaniques de déplacement comme : le double saut, le vol plané, l’esquive, le grappin à point fixe, et bien plus encore.

Combattez en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs dans cette aventure de science-fiction immense, avec des combats et une exploration en monde ouvert, des affrontements de boss haletants, un butin à la variété infinie et une galerie de personnages inoubliables, anciens comme nouveaux.