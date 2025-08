The Adventures of Elliot : The Millennium Tales, une nouvelle licence HD-2D débarque sur Nintendo Switch 2

Square Enix a profité du Nintendo Direct Partner Showcase pour lever le voile sur The Adventures of Elliot : The Millennium Tales, toute nouvelle licence action-RPG en HD-2D. La première bande-annonce suit Elliot et la fée Faie qui traversent un continent envahi par les hommes-bêtes, entre combats en temps réel à sept armes et reconstruction d’un village. Une nouvelle licence qui s'annonce prometteuse pour les fans de JRPG. Une démo exclusive est par ailleurs déjà téléchargeable sur l’eShop de la Switch 2, avant la sortie complète prévue en 2026.

