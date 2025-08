PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

La boule jaune la plus célèbre du monde vidéoludique est de retour en 2025 avec un remaster de PAC-MAN WORLD 2, sobrement renommé PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Bandai Namco a fait l'annonce du retour du plateformer 3D à l'occasion du dernier Nintendo Direct, et sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 26 septembre 2025 .

Sorti à l’origine en 2002, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC met les joueurs dans le rôle du personnage emblématique, se lançant dans un voyage à travers Pac-Land. Les joueurs navigueront à travers six mondes uniques, avec des environnements tels que des prairies, un pic de glace et un volcan, tout en affrontant les fantômes et leur boss Spooky. Remake intégral du grand classique, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC offre une jouabilité améliorée, un doublage en anglais pour chaque personnage, de nouveaux objets à collectionner et des options de personnalisation de personnage. Grande première pour un jeu PAC-MAN WORLD, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC propose également un mode 2 joueurs coopératif en local pour partager cette expérience inoubliable entre amis.