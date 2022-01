Nintendo Switch 2 : quand Nintendo va-t-il sortir le successeur de la Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 . Depuis, son succès ne s'est jamais démenti et d'année en année , ses ventes n'ont d'ailleurs pas cessé de progresser. Ainsi, moins de cinq ans après sa sortie, la Nintendo Switch s'est écoulée dans le monde à 92.87millions d'exemplaires . Un succès qui inclut les trois versions de la console : la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la petite dernière, la Nintendo Switch - Modèle OLED. Sortie en octobre dernier , après des mois et des mois de rumeurs annonçant une "Nintendo Switch Pro", la Nintendo Switch - Modèle OLED a finalement surpris tout le monde. Bien que l'on puisse la considérer comme la version "superior" de la Nintendo Switch avec son bel écran, son socle intégré plus stable et ses 64 Go de mémoire, la Nintendo Switch - Modèle OLED reste dans le fond identique au modèle de base sortie en 2017 et n'est donc pas le successeur attendu de la Nintendo Switch. Mais d'ailleurs, quand peut-on vraiment espérer découvrir une "vraie" nouvelle console ? Si forcément, tôt ou tard, Nintendo devra dévoiler la suite de la Switch, essayons d'analyser la situation et de voir les possibilités qui s'offrent à nous.

A quand la suite de la Switch ?

Bien que la Nintendo Switch n'ait pas encore 5 ans et qu'elle continue de se vendre comme des petits pains, beaucoup de joueurs espèrent que dans les mois qui viennent , Nintendo saura faire évoluer sa console en lui apportant un surplus de puissance et en modernisant ses composants. Mais Nintendo a-t-il vraiment intérêt à se presser pour lancer une nouvelle console ? Et si oui, cette nouvelle console peut-elle sortir dès cette année ou est-ce trop tôt ? Il est vrai que cinq ans "seulement" après la sortie du modèle actuel, et alors qu'il continue de truster le somment des charts, il ne semble pas logique que Nintendo propose "déjà" son successeur surtout lorsque l'on sait que Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo a précisé récemment, que la Nintendo Switch était pile au milieu de son cycle de vie... Cependant, peut-on vraiment croire que Nintendo attendra encore quatre ans avant de lancer une nouvelle console ?

Si le concept de la Nintendo Switch mais aussi sa réalisation ont permis à la console de rencontrer un très large public, ses spécificités techniques l'ont placé dès le départ en marge de ses concurrentes. En effet, dès le lancement de la console en 2017 , il était évident que la Nintendo Switch n'allait pas pouvoir accueillir les gros jeux multi-plateformes qui participent chaque année au succès des Xbox et des Playstation- ou alors dans des versions remaniées... En même temps, cela n'apparaissait pas forcément comme un problème, Nintendo ayant prouvé de nombreuses fois (notamment sur Wii) que ce n'est pas la puissance d'une console qui importe mais ce que l'on en fait. De plus, il est sans doute aussi appréciable que toutes les consoles et leurs catalogues ne se ressemblent pas. Cependant, Nintendo est-il condamné à proposer des consoles originales mais déjà "dépassées" techniquement dès leur sortie ? Ne peut-on pas avoir l'originalité ET la puissance ? Pour autant, avec le recul, on peut se demander si dès 2017, Nintendo avait opté pour une Nintendo Switch plus puissante, si cela aurait vraiment changé la donne ? Nintendo aurait-il vendu plus de consoles et touché un public encore plus large que celui qu'il touche actuellement ? Honnêtement ce n'est pas certain surtout que le prix de la console aurait sans doute été différent... Mais par contre, la console aurait probablement été mieux armée pour affronter l'avenir... Evidemment, si Nintendo sort dans les prochains mois une nouvelle console, on peut s'attendre à une puissance accrue et à une meilleure résolution... Sinon quel intérêt de sortir une nouvelle console ? L'ajout d'une fonction grille pain ? Mais d'ailleurs à quoi peut-on s'attendre avec le successeur de la Nintendo Switch ?

Une Nintendo Switch infinie

A priori, nous sommes nombreux à penser qu'avec la Nintendo Switch, Nintendo a sans doute trouvé sa "plateforme perpétuelle" comme Apple avec ses iPad et iPhone. Ainsi, on peut espérer que contrairement aux consoles de salon Nintendo précédentes, qui d'une génération à l'autre, remettaient les compteurs à zéro avec une nouvelle architecture et parfois même, un nouveau concept, la prochaine console de Nintendo sera encore une Nintendo Switch, c'est à dire une console hybride tout à la fois console de salon et console portable. Nintendo ne devrait pas changer de concept et la nouvelle console s'inscrire dans la continuité de l'ancienne. On peut penser ainsi qu'elle gardera le même nom comme par exemple la Nintendo Switch 2. Mais plus encore que le nom, on peut surtout espérer que l'intégralité du contenu de la Nintendo Switch actuel pourra être porté sur la Nintendo Switch 2; qu'on ne se retrouvera pas à devoir, une nouvelle fois, racheter les mêmes jeux et que Nintendo traitera cette nouvelle console comme un nouveau modèle de plus s'ajoutant à la famille des Nintendo Switch. Il faut vraiment que la transition puisse se faire en douceur et que même, pendant un temps, les possesseurs de la Switch actuelle ne se sentent pas lésées par la sortie de la nouvelle console. Evidemment, malgré tout, contrairement aux autres modèles, cette nouvelle Switch aura ses spécificités, sans doute ses exclus ou ses versions dédiées mais une bonne partie des jeux pourront être (on l'espère en tout cas) achetés sur les deux modèles via (sensiblement) le même eShop. Ce n'est qu'une hypothèse mais si on la valide, Nintendo peut alors très bien sortir sa Nintendo Switch 2 dès la fin d'année ou en début d'année prochaine tout en continuant à promouvoir et à vendre les trois consoles de la famille Nintendo Switch actuelle et même tout en continuant à les alimenter en nouveaux jeux pendant de nombreuses années encore.

2022 ou 2024 ?

On le sait, Nintendo a déjà annoncé la sortie en 2022 d'une tripotée de hits en puissance dont on retiendra principalement, Splatoon 3, Bayonetta 3 et, last but not least, Zelda BOTW 2. Si ces trois jeux seront forcément des jeux disponibles sur les Nintendo Switch actuelles, ils pourraient très bien accompagner la sortie d'une nouvelle console sur laquelle ils offriraient des graphismes réhaussés, une meilleure résolution ou autres (?) C'est en tout cas tout à fait le genre de jeu en capacité de drainer de nouveaux joueurs ce qui pourrait donc jouer en faveur d'une sortie proche d'une nouvelle console. Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis et certains pensent même que la sortie d'une "vraie" nouvelle Switch est encore loin; la sortie de plusieurs hits prouvant simplement que la Nintendo Switch est en train d'arriver à maturité.

Récemment, le site Gamesindustry.biz a interrogé plusieurs analystes spécialistes de l'industrie des jeux vidéo sur ce qu'ils s'attendaient à voir dans les mois et années à venir... Si peu ont osé prévoir une date de sortie pour une nouvelle Switch (surtout après le "fiasco" des prédictions autour de la Nintendo Switch Pro) l'un deux, Piers Harding-Rolls d'Ampere Analysis s'est tout de même risqué à prédire que Nintendo ne sortirait pas une Nintendo Switch plus puissante avant... 2024 . Et si honnêtement tout est possible à ce stade, cela parait tout de même un peu lointain surtout si Zelda BOTW 2 sort en 2022 . Certes, une console qui fonctionne bien n'a pas besoin d'être remplacée. Nintendo a mis par exemple 6 ans avant de clore le chapitre de la Wii avec la Wii U. Pour autant, si Nintendo transforme vraiment la Nintendo Switch en "plateforme perpétuelle", la donne sera différente. Inutile d'attendre aussi longtemps surtout, encore une fois, avec la sortie de Zelda BOTW 2.

Jamais sans Zelda

Zelda BOTW 2 est assurément l'un des titres les plus attendus de l'année voire de ces dernières années . Son potentiel est juste énorme aussi bien en terme de ventes qu'en terme d'image pour Nintendo. Il parait inconcevable que Nintendo n'en profite pas pour promouvoir sa nouvelle console surtout si c'est pour la sortir ensuite un ou deux ans après . Zelda est la licence numéro 1 de Nintendo et probablement celle en capacité de rassembler le plus de joueurs différents, toutes consoles confondues. Pour lancer une nouvelle console, il n'y a pas mieux qu'un épisode de Zelda quand bien même il sortirait aussi sur la console précédente. On l'a vu avec Zelda Twilight Princess disponible simultanément en 2006 sur GameCube alors en fin de vie et au lancement de la Wii ou encore de Zelda Breath of The Wild, disponible en 2017 à la fois sur Wii U et sur Nintendo Switch. Alors certes, il y a le cas de Zelda Skyward Sword sorti fin 2011 sur Wii à quelques mois du lancement de la Wii U... En même temps, à ce moment-là, Nintendo n'avait en réalité pas vraiment le choix car le gameplay de Skyward Sword était trop intrinsèquement lié aux spécificités de la Wii et un portage sur Wii U qui préférait mettre en avant le gameplay asymétrique aurait été trop difficile. Zelda BOTW 2 n'a à priori pas ce souci.

Il faut, de plus, bien avoir en tête que si Zelda BOTW 2 sort effectivement comme prévu, en 2022 , il est évident que pendant plusieurs mois, le titre restera le fer de lance de la console. Probablement, d'ailleurs que dans les mois qui suivent son lancement, Nintendo proposera un DLC ou un pass.. Ce n'est qu'une hypothèse mais cela ne semble pas non plus être de la science fiction. Ainsi, Zelda BOTW 2 pourrait rester à l'affiche au moins un an , jusqu'à fin 2023 et sans doute même au-delà si le jeu est réussi... Difficile d'imaginer alors Nintendo sortir à ce moment-là un nouveau modèle de console car quel jeu pourrait alors rivaliser avec Zelda BOTW 2 ? En magasin, il ne reste plus grand chose si ce n'est Metroid Prime 4- qui est d'ailleurs, tout a fait le genre de jeu qui pourrait être une exclue de la Nintendo Switch 2. En résumé, si Zelda BOTW 2 sort en 2022 , Nintendo pourrait être tenté de lancer un nouveau matériel- en partant du principe que celui-ci s'ajoutera à l'offre existante. Après, il reste l'option du report de quelques mois...

2022 : L'année Nintendo

Evidemment en verra bien mais que cette nouvelle console arrive en 2022 , 2023 ou 2024 ... Peu importe. Les années qui viennent sont très prometteuses pour Nintendo surtout qu'à côté des consoles et des jeux, la société japonaise devraient continuer son expansion en proposant de nouveaux jeux mobiles, des films et peut-être même des séries à commencer par le film d 'animation Super Mario, toujours prévu cette année sans oublier les parcs d'attraction notamment avec l'ouverture d'un parc aux Etats-Unis et d'une zone dédiée à Donkey Kong au Japon.

En attendant de découvrir tout ceci sur Nintendo-master (évidemment- où d'autre sinon ?) n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la future console de Nintendo et notamment si vous croyez qu'elle arrive cette année, avec Zelda ou pas...