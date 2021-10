Pikmin Bloom : le jeu mobile des Pikmin façon Pokémon Go a enfin un nom et un logo

Alors que les Pikmin célèbre leur 20 ans d'existence, on découvre aujourd'hui le nom de l'application mobile dédiée aux Pikmin que l'on appelait jusqu'à présent Pikmin Go. Ce sera : Pikmin Bloom, un nom fleuri qui n'a cependant pas encore été officialisé par Niantic. Ce sont des fans qui ont repéré le titre sur Test Flight, une application dispo sur iOS permettant notamment aux bêta-testeurs d'accéder à différents jeux et applications en avance. Depuis, le logo de Pikmin Bloom a été partagé et évidemment, on attend des infos officielle- notamment une date de sortie.

Pour rappel, Pikmin Bloom est censé sortir cette année sur iOS et Android . Voir plus de détails dans notre news spéciale.

