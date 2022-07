Pikmin Bloom se met à jour et ajoute un nouveau mode de jeu social et coopératif - Tous les détails de la version 48

Pikmin Bloom, le Pokémon Go façon Pikmin fruit de la collaboration entre Niantic et Nintendo continue de se mettre à jour et vient de passer en version 48.

Pour l'occasion, les développeurs ont mis le paquet pour le premier été du jeu et ont annoncé un nouveau mode de jeu social et coopératif via de nouveaux défis hebdomadaires, la possibilité d'inviter d'autres personnes à marcher avec vous ainsi que des événements dans le monde réel à la manière de Pokémon Go mais pour l'instant seulement aux États-Unis.

Jouez-vous encore à Pikmin Bloom ? Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué officiel de Niantic et la toute dernière bande-annonce pour l'application.

La dernière version de Pikmin Bloom présente de nouvelles fonctionnalités destinées à rendre vos promenades quotidiennes amusantes, vos objectifs de bien-être faciles à atteindre et vos amis et vos proches accessibles.

Prêt à découvrir par vous-même ce sur quoi nous avons travaillé ? Lisez la suite pour découvrir comment Pikmin Bloom évolue et fait de la marche une expérience toujours plus enrichissante et ludique !

Nouveaux défis hebdomadaires de plantation de fleurs

Fin avril, nous avons ajouté des défis hebdomadaires au cours desquels les utilisateurs peuvent se lancer ensemble un objectif de marche : atteindre un total de 20 000 ou 100 000 pas tous ensemble. Ainsi, les gens peuvent rester connectés et découvrir la quantité de pas de leurs amis, même s'ils se trouvent dans des régions ou des pays différents.

Dans notre toute nouvelle version, découvrez un nouveau type de défi hebdomadaire dont l'objectif est axé sur le nombre de fleurs plantées plutôt que sur le nombre de pas effectués. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre ces deux types de défis, ou participer aux deux en même temps !

De plus, tous les utilisateurs qui rejoignent un défi et le terminent avant le 24 juillet se verront remettre des tenues spéciales pour leur avatar Mii en guise de récompense : un T-shirt imprimé Exploration en rejoignant et en terminant un défi pédestre avant le 17 juillet, ou un T-shirt imprimé Fleur en rejoignant et en terminant un défi de plantation de fleurs avant le 24 juillet.

Nous prévoyons l'ajout de nouveaux types de défis à l'avenir, alors restez connectés !

Invitez vos proches à participer aux défis hebdomadaires.

Vous cherchez un moyen de renouer le contact avec vos amis de l'école primaire, où qu'ils soient ? Vous voulez passer un bon moment avec votre famille ? Nous sommes ravis de lancer aujourd'hui la fonction d'invitation pour les défis hebdomadaires ! Grâce à cette mise à jour, vous n'aurez plus besoin d'attendre que d'autres joueurs rejoignent votre défi. Au lieu de cela, les défis incluent maintenant une option d'invitation qui permet aux utilisateurs d'inviter leurs amis et leurs proches à rejoindre leurs défis, facilitant ainsi la constitution de groupes.

Pour rappel, veuillez noter que l'application comprend également une fonction « Inviter des amis » que vous pouvez utiliser pour faire connaître le jeu et amener de nouveaux amis et membres de votre famille à jouer à Pikmin Bloom ! Cette fonction génère un code d'invitation que vous pouvez partager par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur sur Pikmin Bloom, vous et votre invité recevez des récompenses : c'est une excellente façon de partir du bon pied !

Des événements dans le monde réel seront bientôt organisés dans certaines régions des États-Unis !

Notre communauté est au cœur de l'expérience Pikmin Bloom, et nous ne saurions trop insister sur l'importance de chérir le lien social. Se connecter avec les amis et la famille, bien sûr, mais aussi avec le monde réel, votre environnement immédiat et les autres utilisateurs ! Nous sommes impatients de rencontrer le plus grand nombre possible de joueurs, afin de partager directement avec vous votre aventure Pikmin Bloom, et de passer tous ensemble un merveilleux moment en marchant. Pour y parvenir, nous prévoyons des événements dans le monde réel qui se dérouleront bientôt aux États-Unis. Restez à l'écoute de nos canaux officiels pour plus d'informations !

Alors, êtes-vous prêt pour #WalkOnGameOn ?