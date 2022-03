Pikmin Bloom annonce sa prochaine journée de la communauté pour le 13 mars prochain - Tous les détails

Pikmin Bloom, la dernière application collaboration entre Nintendo et Niantic, un nouveau jeu Pikmin à la sauce Pokémon Go, est sortie sur Mobile le 2 novembre dernier vient d'annoncer sa prochaine journée de la communauté. Ces "journées de la communauté" sont des événements dans le jeu qui célèbrent un événement (le dernier en date célébrait la nouvelle année lunaire) et qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de divers bonus et quelques cosmétiques spécifiques à l'événement. La prochaine journée de la communauté aura donc lieu le 13 mars prochain à l'occasion de l'arrivée imminente du printemps. Fleurs de cerisiers et pousse de Pikmin boostées aux stéroïdes à l'engrais sont au programme ! Voici les détails complets de l'événement :

Le printemps est synonyme de renouveau. Chaque année à la même saison, la beauté saisissante de la nature qui sommeillait pendant l'hiver fait son retour. Ce mois-ci, à l'occasion de la journée de la communauté, remplissez le monde de fleurs de cerisier et redécouvrez la magie printanière ! Date : Dimanche 13 mars 2022 (Remarque : cette journée de la communauté, contrairement aux autres éditions, se déroulera un dimanche et non un samedi !) Heure : Toute la journée Bonus intégrés : Si vous plantez des pétales bleus, rouges, jaunes ou blancs autour des mégafleurs, elles écloront en fleur de cerisier

Les joueurs atteignant l'objectif de 10 000 pas ce jour-là recevront un badge spécial en forme de fleur de cerisier.

Les pousses de votre sac de culture bénéficieront d'une vitesse de croissance accrue de 50 % (voir plus, si vous plantez des fleurs !)

Recevez 1 pièce bonus toutes les 250 fleurs plantées au lieu des 500 habituelles (limité à 60 pièces par jour) *Mise à jour du nectar Dès le début de la journée de la communauté du 13 mars, vous pourrez obtenir des fruits contenant du nectar de fleur de cerisier à chaque défi réussi ! Remarque : les défis ne fourniront plus de nectar de fleur de prunier. Votre jardin affiche-t-il de nouvelles couleurs printanières ? Avez-vous rencontré un nouveau Pikmin ? Ou bien découvert des lieux inédits dans votre quartier ? Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux @PikminBloom pour partager vos #10 000Pas en cette #JournéeDeLaCommunauté ! Nous sommes impatients de découvrir où vous comptez emmener votre équipe de Pikmin ! *Pour que les mégafleurs de cerisier s'affichent correctement et que le badge soit ajouté à votre profil, veuillez mettre à jour votre application vers la dernière version (v39) avant de participer à la journée de la communauté. Veuillez respecter votre environnement et suivre les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pikmin Bloom. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'accepter de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour ne rien manquer.