Niantic (Pokémon GO , Pikmin Bloom et Monster Hunter Now) vend son activité jeu vidéo à Scopely

Cela fera bientôt dix ans que la révolution Pokémon Go a déferlé sur le monde, faisant de Niantic, l'entreprise américaine a l'origine du jeu, une des plus célèbres du monde.

Depuis d'autres jeux ont suivi avec plus ou moins de succès comme Pikmin Bloom et Monster Hunter NOW...

Et si la folie Pokémon Go a eu tendance à s'estomper, le jeu de Niantic bénéficie toujours d'une grande communauté et continue de générer des bénéfices;

Une page se tourne néanmoins aujourd'hui puisque Niantic vient d'officialiser la vente de son activité jeux vidéo, comprenant son équipe, ses jeux, applications et services, à la société Scopely, Inc, une filiale de Groupe Savvy Games, une multinationale qui appartient au Fonds d'investissement public saoudie​n.

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse de Niantic et, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : Le Fonds d'investissement public saoudien devient le cinquième actionnaire de Nintendo

Je m'appelle Ed Wu et j'ai le privilège de diriger l'équipe Pokémon GO chez Niantic. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer une nouvelle importante : Pokémon GO va rejoindre Scopely, un développeur et éditeur de jeux vidéo abritant une large gamme de jeux de premier plan et d'équipes talentueuses à travers le monde.

Comme il est toujours important pour moi et toute notre équipe de jeu que notre communauté comprenne et soit enthousiasmée par la vision à long terme de ce jeu, je souhaite partager pourquoi je pense qu'un partenariat avec Scopely sera une étape positive pour vous tous et pour l'avenir du jeu.

Tout d'abord, Pokémon GO est pour moi bien plus qu'un jeu ; c'est l'œuvre de ma vie. Je travaille chez Niantic depuis 2012 et je suis profondément impliqué dans nombre de nos projets. En 2015, j'étais l'ingénieur initial sur le code source de Pokémon GO, et en 2016, j'ai lancé le jeu, travaillant sans relâche pour que des centaines de millions de Dresseurs puissent découvrir Pokémon ensemble dans le monde réel. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai de bons souvenirs de 2016, comme celui d'avoir ramené une version alpha à la maison pour ma fille de deux ans qui, intuitivement et avec enthousiasme, est devenue la première jeune Dresseuse à lancer une Poké Ball dans notre jeu. En tant qu'ingénieur, j'ai vu le code que j'ai écrit pour Pokémon GO changer radicalement la vie des gens. Cela inclut ma propre famille, des proches qui ont amélioré leur santé en faisant de l'exercice en jouant au jeu, aux nombreux membres de notre communauté qui racontent comment ils ont rencontré l'amour de leur vie en jouant à Pokémon GO et en découvrant l'incroyable communauté réelle qu'il crée.

C'est pourquoi je suis très enthousiaste à propos de l'annonce d'aujourd'hui. Voici quelques raisons qui me rendent confiant quant à l'avenir :

Scopely a exprimé sa profonde admiration pour cette communauté et notre équipe. Je suis convaincu que Pokémon GO continuera de prospérer grâce à Scopely, non seulement au cours de sa deuxième décennie, mais aussi pendant de nombreuses années encore, avec pour mission de découvrir les Pokémon dans le monde réel et d'inciter les joueurs à explorer ensemble. Notre nouveau partenariat, ainsi que celui de dix ans avec The Pokémon Company, nous permettent de maintenir cette vision à long terme. Scopely croit fermement en notre mission et à notre objectif permanent de créer la meilleure expérience Pokémon GO possible. Leur priorité sera de soutenir notre équipe en fournissant les ressources nécessaires pour continuer à offrir le gameplay que vous connaissez et appréciez tous. En savoir plus sur leur blog ici.

Toute l'équipe Pokémon GO reste soudée grâce à ce partenariat. Les mêmes personnes qui guident et développent le jeu depuis des années continueront de faire ce que nous aimons. Nous enrichissons constamment le jeu : les Raids, les amis, la Ligue de Combat GO, les Routes, le Dynamax/Gigamax, et bien sûr, le Pokémon GO Fest et nos événements en direct ; je me réjouis de poursuivre cette collaboration pendant de nombreuses années. Scopely permet à ses équipes de jeu, en tant que groupes autonomes, de suivre les feuilles de route qui les inspirent et ce que chaque équipe estime être le meilleur pour l'expérience des joueurs. Cette approche est extrêmement séduisante pour Niantic Games. J'ai discuté avec plusieurs responsables de jeux chez Scopely qui m'ont pleinement convaincu de la manière dont l'entreprise permet à chaque jeu de se développer de manière indépendante et de s'épanouir créativement.

Nous allons rejoindre une organisation plus vaste dédiée aux jeux . Je suis convaincu que Pokémon GO peut continuer à prospérer grâce à l'engagement exclusif et à long terme de Scopely dans la création de jeux. Le statut d'entreprise privée de Scopely nous permet également de privilégier ce qui est le mieux pour vous, nos Dresseurs, sur le long terme. Nous pensons que privilégier les gains à court terme au détriment de notre mission à long terme serait contre-productif et contre-productif. Chaque interaction que j'ai eue avec les dirigeants de Scopely a confirmé notre accord total sur le fait que l'envergure, la longévité et, surtout, la communauté réelle de Pokémon GO en font un jeu véritablement unique. Nous sommes unis pour protéger cela.

Grâce à l'engagement, à l'expérience et aux ressources de Scopely, nous allons faire de Pokémon GO le meilleur jeu possible : des combats incroyables pour des milliers de Dresseurs simultanément lors de nos événements en direct et de nouvelles façons de communiquer avec vos amis et votre communauté, tout en restant concentrés sur l'excitation et l'expérience de la découverte de Pokémon dans le monde réel. Nous avons investi pour donner à des milliers de Leaders et d'Ambassadeurs de la Communauté les moyens d'encourager des millions de Dresseurs à jouer ensemble dans le monde réel, et Scopely est pleinement convaincu que ce programme très apprécié sera une priorité dans laquelle nous investirons ensemble. La communauté réelle qui aime Pokémon GO restera notre guide dans toutes nos actions.

Nos partenaires de The Pokémon Company ont toujours joué un rôle central dans la création de ce jeu, à commencer par la physique du premier lancer de Poké Ball, que nous avons peaufinée ensemble. Je leur suis extrêmement reconnaissant pour leur sagesse quotidienne, leurs conseils et leur souci constant de mettre en œuvre notre vision commune de la découverte des Pokémon dans le monde réel, et je suis ravi que notre partenariat avec The Pokémon Company se poursuive comme il l'a fait ces dix dernières années.

Je ne dis pas que Pokémon GO restera le même, car il a toujours été en constante évolution. Mais la façon dont nous le créons et le faisons évoluer restera inchangée, et j'espère que nous pourrons rendre l'expérience encore meilleure pour vous tous.

Je suis profondément reconnaissant pour l'incroyable joie que j'ai eue à servir des centaines de millions de Dresseurs au sein de notre communauté réelle ces neuf dernières années, et je suis convaincu que le meilleur reste à venir.