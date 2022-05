JCC Pokémon : l'extension Pokémon GO présente ses nouvelles cartes dont la carte cachée de Métamorph

Le jeux de Cartes à jouer et à Collectionner Pokémon s'apprête à recevoir cet été, une extension dédiée à Pokémon Go. En attendant sa sortie fixée au 1er juillet prochain , le site officiel des Pokémon continue de présenter quelques cartes que nous vous proposons de découvrir en images sur cette page. Parmi ces cartes, l'une d'elles retient particulièrement l'attention : il s'agit de la carte de Métamorph. Mais attention, la carte ne se dévoilera pas facilement... Elle sera même cachée par un autocollant imitant une carte d'un autre Pokémon ! Il faudra donc décoller la fausse carte pour pouvoir la découvrir et l'utiliser en jeu. Retrouvez la présentation de cette carte (et d'autres ci-dessous.) ainsi que deux vidéos montrant le système d'autocollant en action dont une postée sur le forum Reddit

Pour rappel, Pokémon GO est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play, sur l'APP Store et sur Galaxy Store.

Ça vous est déjà arrivé de vous faire duper par une carte Pokémon ? Non ? Regardez donc ce Keunotor de plus près… ???? pic.twitter.com/wF4c1IPmjl — JCC Pokémon France (@JCCPokemonFR) May 20, 2022

