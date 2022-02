Pokémon Go x JCC Pokémon : une extension Pokémon GO cet été pour le jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon

Cet été, Pokémon Go, le célèbre jeu mobile de Niantic va faire une petite incursion dans le monde réel. En effet, The Pokémon Company vient d'annoncer la sortie cet été d'une nouvelle extension dédiée à Pokémon GO. Pour le moment pas d'autres informations, si ce n'est une première image d'un booster de 10 cartes et une vidéo teaser (à retrouver ci-dessous.) Evidemment, on vous en reparle très vite. En attendant, n'hésitez pas à commenter.

Pour rappel, Pokémon GO est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play (cliquez-là), sur l'APP Store (cliquez-ici) et sur Galaxy Store (cliquez-là.) Plus d'infos avec nos news précédentes.

Cet été, les fans de Pokémon pourront profiter d'une incroyable collaboration entre le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et Pokémon GO avec la sortie d'une nouvelle extension du JCC Pokémon sur le thème du célèbre jeu mobile. Regardez cette bande-annonce pour découvrir un aperçu de la rencontre entre ces deux mondes prévue au cours de l'année.

