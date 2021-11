Ed Sheeran en concert dans Pokémon GO - Tous les détails + le code spécial

On le voit de plus en plus- et cela risque de devenir une norme : les free-to-play sont désormais des médias à part entière et des plateformes promotionnelles très prisées. Ainsi, il y a de plus en plus d'évènements live permettant de faire la promotion d'artistes qui trouvent là un moyen de toucher un très large public tout en s'inscrivant dans une démarche avant-gardiste. Dernièrement, Ariana Grande a ainsi sorti le grand jeu dans Fortnite et la semaine prochaine, c'est le chanteur Ed Sheeran qui fera son show dans Pokémon Go. On vous l'a déjà annoncé ici. Pour fêter la sortie (et accessoirement en faire la promotion) de son nouvel album nommé “ = ” (Equals) Ed Sheeran a préparé une performance spéciale grâce à une vidéo qui ne sera visible dans Pokémon Go entre le 22 et le 30 novembre . Notez que le Pokémon préféré d'Ed Sheeran, Carapuce fera quelques apparitions dans le jeu avec ses lunettes caractéristiques. A part ça, il sera possible d'obtenir un sweatshirt spécial grâce au code suivant 4SQS6N359Y7NPCUW (utilisable sur cette page.) Dans certains pays, il sera aussi possible d'interagir avec des ballons publicitaires sponsorisés qui apparaîtront dans le jeu. Plus d'infos sur la manière de regarder la vidéo seront bientôt partagées par le biais des actualités dans le jeu et sur le blog officiel. Retrouvez plus de détails ci-dessous

