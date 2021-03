Les Pikmin débarquent sur mobiles dans une application en Réalité Augmentée créée par Niantic, le développeur de Pokémon Go

Surprise ! Nintendo annonce un nouveau partenariat avec Niantic, le studio derrière Pokémon Go afin de lancer plusieurs jeux en Réalité Augmentée avec "les personnages bien-aimés de Nintendo". La première licence à y avoir droit est Pikmin. En effet, les Pikmin s'apprêtent à envahir les mobiles grâce à une application qui pour le moment reste mystérieuse mais qui selon Shigeru Miyamoto devrait "rendre la marche amusante" mais aussi nous permettre de "découvrir le monde comme si les Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous". A part ça peu d'infos, si ce n'est que ce "Pikmin Go" sera le premier titre développé par Niantic Tokyo Studio et qu'il devrait sortir dans le courant de l'année 2021 .

Alors, allons-nous bientôt partir à la chasse aux Pikmin dans nos rues ou même dans les pièces de notre maison ? Cela en a tout l'air... Mais encore un peu de patience avant de le découvrir. En attendant, retrouvez le communiqué de presse ci-dessous. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site teaser de l'application sur lequel vous pourrez découvrir une première image promotionnelle mais aussi vous enregistrer pour être mis au courant des futures informations.

La société de technologie AR Niantic, Inc. (siège social: San Francisco, CA USA; PDG: John Hanke) et Nintendo Co., Ltd. (siège social: Kyoto Minami-ku; directeur représentatif et président: Shuntaro Furukawa) s'associent pour développer conjointement des applications qui combinent la technologie AR du monde réel de Niantic avec les personnages bien-aimés de Nintendo. Le premier titre que les deux sociétés développent ensemble est basé sur la franchise Pikmin, avec des activités de jeu conçues pour encourager la marche et rendre l'activité plus agréable.

L'application devrait être lancée à l'échelle mondiale plus tard en 2021, avec Niantic en tant qu'éditeur. Le titre sera également le premier titre créé par Niantic Tokyo Studio, le studio de développement de Niantic créé en avril 2018.

«Alors que nous continuons d'élargir notre portefeuille de jeux, il était naturel de faire équipe avec Nintendo», a déclaré John Hanke, PDG de Niantic. «Nous sommes impatients de façonner ensemble l'avenir de la RA, en donnant vie aux personnages de jeux préférés de Nintendo pour les joueurs de jeux mobiles du monde entier.»

«La technologie AR de Niantic nous a permis de découvrir le monde comme si les Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous», a déclaré Shigeru Miyamoto, directeur représentatif, associé, Nintendo. «Basé sur le thème de rendre la marche amusante, notre mission est de fournir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront un partenaire dans votre vie.