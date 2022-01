Pikmin BLOOM : tous les détails de la première journée de la communauté de 2022

Si Pokémon GO est devenu un phénomène de société qui a engrangé des millions d'euros, tous les titres qui ont par la suite tenté de marcher sur ses traces se sont plantés. Alors, est-ce que ce sera le cas aussi de Pikmin Bloom, le dernier jeu mobile de Nintendo et Niantic ? Il est sans doute trop tôt pour le dire... En attendant, peut-être faites vous partie des fans du titre, qui l'utilisent régulièrement pour marcher et embellir votre quotidien. Si c'est le cas, sachez que le 22 janvier prochain , le titre proposera sa première journée de la communauté de l'année 2022 permettant d'obtenir des bonus exclusifs et incitant tous les possesseurs du titre de marcher près de 10 000 pas . Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous le programme intégral de ce premier jour de la communauté de l'année.

Pour rappel, Pikmin Bloom est disponible en téléchargement gratuit sur Android et iOS.