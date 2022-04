Pikmin Bloom - Le jeu mobile dévoile les fonctions Amis et Défi Hebdomadaire

Si l'on ne peut difficilement nier l'absence d'entrain des joueurs pour le jeu mobile Pikmin Bloom, les équipes de Niantic continuent tout de même d'agrémenter leur application avec de nouvelles fonctionnalités au fil des semaines. La dernière à voir le jour est l'ajout de Défis Hebdomadaires à partir du 28 avril 2022 .

Via le nouvel onglet "Activité" de disponible sur l'écran d'accueil du jeu, découvrez une liste d'activité à compléter avec vos amis. Les joueurs peuvent sélectionner le défi auquel ils souhaitent participer et définir le groupe d'amis qu'ils veulent rejoindre pour débuter le défi hebdomadaire. Il est possible de participer qu’à un défi hebdomadaire par semaine.