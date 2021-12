Pikmin Bloom dévoile 5 conseils pour utiliser au mieux l'application durant les fêtes

Bien que se présentant comme un jeu, Pikmin Bloom n'en reste pas moins une application mobile qui vous incite avant tout à marcher le plus possible pour dévoiler tout son contenu. A l'approche des fêtes de noël, Niantic propose une liste de conseils qui vous permettront de vous amuser en famille tout en faisant gonfler vos nombres de pas journaliers, ainsi que votre tribu de Pikmin :

Planter des fleurs à l’occasion de promenades en forêt

A proximité de Paris ou de grands centre-ville ou bien aux quatre coins de l'hexagone, les bois et forêts de France sont parcourus de sentiers de marche. Les fêtes de fin d’année sont des moments parfaits pour profiter d’une promenade, en pleine nature. A cette occasion, toute la famille est en mesure de planter des fleurs avec Pikmin Bloom et de rendre le monde plus fleuri qu’il ne l’était, tout en faisant de l’exercice.

Transformez vos visites culturelles pendant les fêtes

Une visite au musée ou sur un site culturel pendant les fêtes, une bonne idée ? C’est une occasion parfaite de profiter des congés, découvrir et apprendre avec les enfants d’une manière innovante. Avec Pikmin Bloom, l’occasion est parfaite pour rendre l’expérience ludique et interactive pour les plus jeunes. Ils peuvent envoyer les Pikmins en expédition au quatre coins du musée, ou les prendre en photo à proximité des œuvres des artistes exposés grâce à la Réalité Augmentée présente dans le jeu.

Des tonnes d’activités à côté de chez soi

Quoi de mieux que de profiter des activités proposées à proximité de chez soi à l’occasion des fêtes de fin d’années. C'est le moment de découvrir le marché de Noël ou encore d’enfiler des patins et de rejoindre la patinoire installée pour l’occasion. Avec Pikmin Bloom, ces activités offrent une nouvelle perspective et une nouvelle opportunité de voir évoluer les Pikmins dans des situations inédites.

Une journée au parc

Après les repas familiaux, quoi de mieux que passer la journée au parc en famille pour faciliter la digestion et profiter, on l’espère, d’un temps clément. Pour se réchauffer, c’est l’occasion de faire un peu d’exercice en jouant au ballon en famille sur les pelouses du parc. Grâce aux Pikmins, il sera recouvert de fleur en un rien de temps, et ils pourront même intégrer l’équipe grâce aux photos en Réalité Augmentée.

N’hésitez pas à prendre vos Pikmins en photos dans toutes les situations du quotidien grâce au mode Réalité Augmentée. Puis partagez les en ligne avec le #ARPhotoADay