Pikmin Bloom enfin officiellement dévoilé par Shigeru Miyamoto et Niantic dans une longue vidéo

Nous vous en parlions déjà hier avec tout d'abord l'anniversaire des 20 ans du premier Pikmin, puis avec une fuite qui nous avait révélé à la fois le logo officiel de l'application ainsi que son véritable nom. Pikmin Go devient donc officiellement Pikmin Bloom et ce ne sont nuls autres que Shigeru Miyamoto et John Hanke le grand patron de Niantic. Dans une longue vidéo, les deux compères sont revenus sur l'application en elle-même mais aussi et surtout sur ses spécificités et son fonctionnement en présentant d'abord une jolie bande-annonce pour l'application pour ensuite détailler son fonctionnement.

Ici donc, il ne sera pas question de chasser des Pikmin à la Pokémon Go mais simplement de marcher le plus possible pour les voir fleurir. Chaque pas vous rapprochera de l'éclosion d'un nouveau Pikmin et d'une nouvelle fleur pour décorer les rues dans lesquelles vous laissez vos traces de pas, virtuels et réels. Tout l'univers de la saga Pikmin est convoqué dans l'application puisque tous les types de Pikmin seront disponibles en jeu et puisque vous pourrez aussi leur donner du fameux nectar qui permet de les faire fleurir instantanément. Plus vous marcherez plus vous récolterez des pétales que vous pourrez d'abord cueillir puis replanter afin de décorer les sentiers virtuels parcourus par vous-même mais surtout par d'autres joueurs, dans Pikmin Bloom il faudra décorer le monde entier de fleur en marchant tous ensemble.

Vous pourrez aussi prendre des photos tout au long de votre périple pédestre et les partager avec les autres joueurs sur l'application. Enfin, à la fin de chaque journée vous aurez droit à un récapitulatif de vos trajets quotidiens, du nombre de pas à un parcours dessiné sur la carte du jeu ainsi que quelques cartes postales ramenées par vos propre Pikmin que vous pourrez ensuite envoyer à vos amis.

Pikmin Bloom devrait être disponible incessamment sous peu chez nous Européens mais pour l'instant nous n'avons pas pu obtenir une date de sortie précise de la part de Niantic. Nous vous laissons avec la bande-annonce de l'application ci-dessous. Qu'en pensez-vous ? Comptez-vous marcher pour faire fleurir vos villes ?

Niantic et Nintendo lancent Pikmin Bloom, une application qui apporte un peu de joie à vos déplacements quotidiens à pied. Marchez pour faire pousser plus de Pikmin, marchez pour faire fleurir les fleurs et marchez pour enregistrer vos souvenirs.