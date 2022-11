Pikmin 3 Deluxe débarque dans le jeu mobile Pikmin Bloom

Pikmin Bloom, le jeu mobile de Nintendo qui vous invite à fleurir vos déplacements continue de fêter son premier anniversaire avec un nouvel évènement Dès demain, Alph, Brittany et Charlie, les héros du jeu Pikmin 3 Deluxe débarquent dans Pikmin Bloom. Durant plusieurs semaines, différents évènements seront organisés vous permettant de gagner des badges et des objets. En prime, les joueurs de Pikmin Bloom ayant aussi joué à Pikmin 3 Deluxe recevront un sac à dos spécial pour leur Mii. Retrouvez tous les détails de cette collaboration ci-dessous.

Pour rappel, Pikmin Bloom est disponible en téléchargement gratuit sur Android (ici) et iOS (là). Et sinon, pour en savoir plus sur Pikmin 3 Deluxe, retrouvez notre test complet du jeu. Quant au prochain jeu, Pikmin 4 attendu en 2023 sur Nintendo Switch, on vous dit tout sur notre news spéciale.

En tant que troisième partie du 1er anniversaire de Pikmin Bloom, demain marquera le coup d'envoi de l'événement « Pikmin 3 Deluxe », inspiré du jeu original sur Nintendo Switch ! En accomplissant des tâches exclusives à l'événement, vous pourrez obtenir des badges pour les trois personnages principaux de « Pikmin 3 Deluxe » : Alph, Brittany et Charlie. Vous pourrez aussi rencontrer des Pikmin déco spéciaux. Pour tous ceux qui ont joué à Pikmin 3 Deluxe par le passé, nous vous réservons un cadeau à durée limitée !

À partir du 15 novembre 2022 00:00 heure locale

Terminez un total de 3 tâches liées aux pas pendant cette partie de l'événement et obtenez des badges à l'effigie des personnages principaux de Pikmin 3 Deluxe : Alph, Brittany et Charlie !

Ces tâches se concentrent principalement sur la marche, et à mesure que vous les enchaînez, le nombre de pas requis augmente : il est temps de planifier soigneusement votre temps de promenade journalier !

*Les tâches pour cette partie de l'événement seront disponibles du 15 novembre au 9 décembre.

Du 28 novembre 2022 00:00 heure locale au 9 décembre 2022 23:59 heure locale

Réussissez un total de 3 tâches de plantation de fleurs pendant cette partie de l'événement pour obtenir des pousses dorées qui s'épanouiront en Pikmin déco Combinaison spatiale koppienne. À l'instar de la première partie de l'événement, la difficulté augmente au fur et à mesure que vous accomplissez les tâches, alors assurez-vous de faire le plein de pétales à l'avance !

Les Pikmin déco Combinaison spatiale koppienne existent en 3 versions : bleu, rouge et jaune. Chaque pousse dorée obtenue en accomplissant les tâches de cet événement donnera naissance à un Pikmin de couleur différente. Accomplissez les trois tâches pour compléter votre collection !

*Si vous avez des tâches restantes appartenant à la première partie de l'événement, vous pourrez toujours participer à une tâche de chaque partie de l'événement en même temps (deux tâches à la fois).

*Les Pikmin déco Combinaison spatiale koppienne ne peuvent pousser qu'à partir de pousses dorées. Vous ne pouvez pas les obtenir en augmentant votre niveau d'amitié avec des Pikmin issus de pousses ordinaires.

*Les pousses dorées obtenues pendant l'événement du 1er anniversaire de Pikmin 3 Deluxe continueront à se développer en Pikmin déco Combinaison spatiale koppienne même après la fin de l'événement.

*Les tâches sont affichées une par une. Vous devez terminer la tâche en cours avant de passer à la suivante.

Disponible : sac à dos oignon Pikmin 3

C'est le moment de mettre la main sur un butin exclusif pour votre Mii ! Les utilisateurs qui ont joué à Pikmin 3 Deluxe sont éligibles pour recevoir un code promotionnel permettant d'obtenir un sac à dos oignon Pikmin 3 dans Pikmin Bloom ! Si vous n'avez pas encore joué, vous pouvez vous laisser tenter à tout moment avant le 9 décembre et devenir éligible !

*Un compte Nintendo possédant un historique de jeu pour Pikmin 3 Deluxe (version d'essai, téléchargement ou pack) aura accès au code promotionnel via la page My Nintendo.

*Pour pouvoir recevoir le code promotionnel, les utilisateurs doivent avoir joué à Pikmin 3 Deluxe (soit la version d'essai, de téléchargement ou le pack) sur Nintendo Switch avant le 9 décembre 2022.

*Remarque : l'affichage du code promotionnel peut prendre jusqu'à 48 heures pour les comptes Nintendo qui jouent à Pikmin 3 Deluxe pour la première fois pendant cet événement.

*Pour connaître les autres conditions de récupération et d'utilisation des codes, veuillez consulter les sections ci-dessous : « Informations sur l'utilisation des codes » et et « Informations sur la récupération des codes ».

*Pour plus de détails, voir ici.

*Pour que les badges des personnages de Pikmin 3 Deluxe et les Pikmin déco Combinaison spatiale koppienne s'affichent correctement, veuillez utiliser la version v56 ou ultérieure de l'application.

*Entre le 14 novembre et le 11 décembre, les semis d'or obtenus par le biais des parrainages deviendront des Pikmin déco « Pièce d'échecs ».

Informations sur l'utilisation des codes

Le code est limité à un par utilisateur. Il est interdit aux utilisateurs de transférer ou de vendre le code à d'autres joueurs.

Pour utiliser le code, vous devez vous connecter à cette page avec les mêmes informations d'identification utilisées pour vous connecter à votre compte Pikmin Bloom. Si vous vous connectez avec un identifiant Apple, vous pouvez associer un autre fournisseur de connexion à votre compte (article de l'assistance) et vous connecter avec ce compte pour utiliser le code. Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les comptes Niantic Kids.

Informations sur la récupération des codes

Si le paramètre d'envoi d'informations de l'utilisateur est modifiable dans votre compte Nintendo, autorisez celui-ci en activant l'option de suggestions adaptées à vos besoins afin de recevoir le code.

Dans les pays/régions où le paramètre d'envoi d'informations de l'utilisateur ne peut pas être modifié (y compris le Japon et l'Amérique du Nord), aucun paramétrage n'est nécessaire.

Un délai pouvant aller jusqu'à 48 heures peut s'écouler après avoir joué à Pikmin 3 Deluxe (y compris la version démo) jusqu'à la réception de votre code sur My Nintendo.

Les joueurs des pays/régions et âges suivants ne sont pas éligibles pour cette campagne

Tout âge : Algérie, Comores, Corée du Sud, Curaçao, Djibouti, Érythrée, Géorgie, Kenya, Libye, Maldives, Nauru, République démocratique du Congo, Samoa, Somalie, Tonga, Vanuatu

Moins de 16 ans : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

Lorsque vous jouez à Pikmin Bloom, veuillez faire preuve de vigilance. Respectez votre environnement et les lois et réglementations en vigueur dans votre pays et votre région. Veuillez noter que les événements à venir sont susceptibles d'être reportés ou annulés en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Vous pouvez suivre l'actualité de Pikmin Bloom en ligne sur les réseaux sociaux ou par les annonces du jeu.