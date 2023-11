Pikmin Bloom célèbre ses 2 ans avec de nouvelles festivités

A partir de la 4e étape, une pousse dorée supplémentaire d'une couleur au choix (rouge, jaune, bleu, violet, blanc, rose ou gris) sera offerte et le type Puzzle (souvenirs de l’été 2022 ou de l’automne 2021). Cette règle s’applique à la 4e étape et à toutes les étapes suivantes multiples de 4 (8e, 12e, 16e, etc.)